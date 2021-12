15/12/2021 19:24 Entrevistas ILUSTRE DE BILBAO Alicia Rueda, diseñadora: "He trabajado duro por seguir en Bilbao y tener la vida que quiero tener" La diseñadora Alicia Rueda suma treinta años de oficio. Ya "con 11-12 años empecé a hacerme mi propia ropa", cuenta, "buscando mi propio estilo". Llegó a Bilbao a estudiar, y la ciudad ha sido testigo desde entonces de su desarrollo tanto profesional como personal. Nos recibe en su atelier. Escuchar la página Escuchar la página

La diseñadora Alicia Rueda (Markina, 1969) se suma a la lista de Ilustres de Bilbao, distinción honorifica que se otorga a personas o entidades que contribuyen a difundir el buen nombre de la villa. Rueda recibe este reconocimiento "por su fortaleza en su lucha personal y por hacer de Bilbao el lugar donde, con sus diseños, se hacen realidad los sueños de tantas mujeres".

Entrevistada en Distrito Euskadi, la diseñadora asegura que cuando le llamó el alcalde Juan Mª Aburto se quedó "bastante impactada" porque "no te esperas nunca una llamada de esas características". Aunque nació en Markina, estudió en Bilbao: "Me enamoré de la ciudad y he querido seguir siempre mi trayectoria y mi profesión" desde la capital vizcaina, aún siendo consciente que "Madrid o Barcelona hubieran sido lugares muchísimo más fáciles para destacar o tener a mano más oportunidades".

Su entorno más cercano fue clave para dar los primeros pasos en un oficio que, en su caso, es vocacional: "Empecé buscando mi propio estilo y, a partir de ahí... a buscar el estilo de todas las personas que pueda".