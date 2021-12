21/12/2021 12:03 De Tripas Corazón PSICOLOGÍA “Hay muchísima gente joven acompañada que se siente sola” "La soledad es muy hermosa… cuando se tiene a alguien a quien decírselo” (Gustavo Adolfo Bécquer). Esta es la frase elegida por Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga del centro Gurenduz, para la última entrega del año del espacio semanal ‘De tripas y corazón’. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ziortza Karranza, colaboradora del programa 'Distrito Euskadi' 13:26 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

No hay duda de que la Navidad reactiva muchas emociones y hace más evidente las ausencias. Nos gusten más o menos, estas fechas también agudizan la sensación de soledad, particularmente en contextos de "soledad obligada". Se calcula que hay alrededor de 263 mil personas que viven solas en Euskadi y la mayoría de ellas son mayores, pero la soledad no es un problema que afecte en exclusiva a este colectivo. "Hay muchísima gente joven que está acompañada y los porcentajes de sensación de soledad son altísimos", recuerda la psicóloga de Gurenduz, Ziortza Karranza.



La llamada soledad emocional, "ese sentir que no conectas aún estando en compañía", puede ser más complicada de gestionar que la soledad física. "Cuando la sensación de soledad se alarga en el tiempo, cuando sientes que no conectas con la gente, que no tienes vínculos creados o crees que la gente no te comprende… esa es la soledad más complicada".