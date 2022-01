03/01/2022 17:41 Entrevistas FOTOGRAFÍA Carlos Cánovas: "Uno es fotógrafo todo el tiempo; mi cámara siempre va conmigo" El fotógrafo Carlos Cánovas desconoce cuántas imágenes tiene en el archivo pero tiene claro que "las que cuentan son aquellas que hemos mostrado a los demás, las que nos configuran como un autor". Hasta el 16 de enero puede visitarse, en la casa de cultura de Zizur Mayor, su última exposición. Escuchar la página Escuchar la página

Cuenta Carlos Cánovas (Hellín, 1951) que aprendió a hacer fotografías de niño: "Me enseñó mi padre, y durante muchos años fue solamente una afición"; pero la decisión de dedicarse en exclusiva a aquello que realmente le gustaba no llegó hasta los 40 años. Quizá -ironiza- como "una manifestación más de eso que se suele llamar la crisis de los cuarenta", decidió correr el riesgo. Reconoce que no era fácil "salir adelante con una propuesta de fotografía básicamente personal", pero "salió bien y aquí estamos muchos años después".

Entrevistado en Distrito Euskadi, Cánovas ha explicado que le "atrajo la fotografía como vehículo para la expresión y para la relación personal con las cosas". Es por ello que "la mayor parte de mis fotografías están hechas en mi propio entorno urbano; tengo series en las que todas las imágenes están hechas en un radio de tres kilómetros".

En 2020, Carlos Cánovas se convertía en el primer fotógrafo en recibir el Premio Príncipe de Viana. Su primera exposición, tras el citado galardón, es un reflejo de su relación "con la ciudad y con la naturaleza". 'Naturaleza y control' puede verse hasta el 16 de enero en la casa de cultura de Zizur Mayor.