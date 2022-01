07/01/2022 19:29 Entrevistas MÚSICA DE CINE Alberto Iglesias: "Componer música es estar muy unido al corazón de una historia y sentirla muy cerca" El compositor donostiarra opta al Globo de Oro a la mejor música por la banda sonora de 'Madres paralelas', "una nominación muy estimulante" a la que une su puesto en la 'shortlist' de la 94ª edición de los Oscar y su nominación al Premio Goya a la mejor música original por 'Maixabel'. Escuchar la página Escuchar la página

Alberto Iglesias (Donostia, 1955) ha sido nominado al Globo de Oro a la mejor música por la banda sonora de 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar. Iglesias también ha sido seleccionado por la Academia de Hollywood como semifinalista para competir por el Oscar a la mejor banda sonora original por este mismo proyecto. Si bien la nominación definitiva no se conocerá hasta el próximo 8 de febrero, la Asociación de Críticos de Los Ángeles ya ha considerado que la partitura creada por el compositor gipuzkoano es la mejor de este año; superando al claro favorito, el británico Jonny Greenwood.

No hay duda de que Iglesias es el alma del llamado "sonido almodovariano", desde que en 1995 pusiera música a 'La flor de mi secreto'. "Siempre que he hecho un trabajo con él -y no es por modestia absurda- nunca pensaba si me iba a llamar para la siguiente. Aún ahora entendería que busque otra persona". Su admiración hacia el director manchego le lleva a expresar en alto su deseo de "hacer la siguiente"; seguir en lo que él denomina un "proceso de aprendizaje del lenguaje del cine". Confiesa, sin embargo, que, a priori, "no sabría qué hacer". "Un defecto que tenemos los artistas que es, a veces, te vacías en una obra y no sabes si te queda alguna nota para la siguiente".

El 12 de febrero se celebrará en Les Arts de València la gala de los Premio Goya 2022, edición número 36 en la que Iglesias opta al Goya a la mejor música original por 'Maixabel'. Reconoce que fue una composición que le costó especialmente y que hizo "a tirones": "Iciar me guio para ponerme en el lugar, en la voz y los ojos de Maixabel, y hacer la música para ella para que progresivamente se transfiriera, de una manera discreta, al personaje de Ibon".