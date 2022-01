19/01/2022 14:17 Distrito Euskadi GUZTIOK BATERA "No dejar a nadie atrás y no dar pasos atrás", los retos del colectivo LGTBIQ+ en la red 'Todas juntas' EITB Media "Distrito Euskadi" se aproxima a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la realidad de grupos vulnerados de Euskadi. Gehitu es uno de los colectivos integrantes de 'Todas juntas / Guztiok batera', una red que busca revertir la actual situación de desigualdad. Escuchar la página Escuchar la página

Uno de los primeros colectivos en sumar sus años de experiencia a la red 'Todas Juntas - Guztiok batera' fue GEHITU. La Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco lleva más de dos décadas trabajando por el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la sexo-afectividad. Sin dejar de denunciar las vulneraciones que el colectivo sigue sufriendo en diferentes planos -desde la igualdad social a su integridad física y moral- Gehitu quiere centrar sus esfuerzos en el marco de este proyecto en red en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cuatro, el que hace referencia al reto de "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".

Jokin Esnaola, coordinador de Gehitu, y Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea coinciden en subrayar que la situación del colectivo y la capacidad de trabajo de las organizaciones varía enormemente en función del lugar del mundo en el que nos encontremos. De ahí la importancia de trabajar en red. Su participación, además, viene a cubrir una carencia de base, y es que el colectivo LGTBIQ+ no participó en el proceso de definición de la Agenda 2030, entre otras cuestiones, por la profunda resistencia de algunos Estados miembros a reconocer los derechos de las diversidades afectivo-sexuales. "Todas juntas se basa en no dejar a nadie atrás -apunta Acha- y en el caso del colectivo LGTBIQ+, también en no dar pasos atrás que, en este momento, es algo que nos preocupa fundamentalmente".