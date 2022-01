20/01/2022 18:43 Entrevistas TAMBOR DE ORO Esther Ferrer: "Sigo haciendo arte para entender el mundo en el que vivo" A sus 84 años, la artista donostiarra Esther Ferrer -flamante Tambor de Oro 2022- señala que para ella "el arte es una vía de conocimiento". "Un día, a lo mejor, me pararé porque ya no tendré ideas, voluntad, capacidad o resistencia, pero mientras la tenga voy a seguir trabajando". Escuchar la página Escuchar la página

El domingo 16 de enero el alcalde de Donostia, Eneko Goia, y la directora de Tabakalera, Edurne Ormazabal, hacían entrega del Tambor de Oro 2022 a la artista Esther Ferrer. Lo recibía en su casa-taller de París, en un acto que describe como "simpático y muy agradable". Lo que aún desconoce es cuál va a ser la ubicación definitiva de la pieza ilustrada por Iñigo Arístegui: "De momento lo tengo en la sala de estar de mi casa. Como viene mucha gente a verlo, prefiero tenerlo cerca".

Entrevistada en Distrito Euskadi, la artista donostiarra ha reiterado su dedicatoria al doctor Félix Zubia y a su equipo en la planta de cuidados intensivos del Hospital Donostia. "Me parece que si hay alguien que merezca el Tambor de Oro son ellos y ellas", asegura una emocionada Esther Ferrer.

Hablar de Ferrer, es hablar de toda una referencia del arte performativo. A sus 84 años señala que para ella "el arte es una vía de conocimiento"; su principal herramienta para entender el mundo en el que vive. Su propia personalidad le lleva siempre a hacer cosas que no sabe hacer, y leer, meditar y reflexionar con cada proceso. Ese ha sido y es su camino: "Un día, a lo mejor, me pararé porque ya no tendré ideas, voluntad, capacidad o resistencia, pero mientras la tenga voy a seguir trabajando". Actualmente prepara de forma paralela tres exposiciones.

Ferrer no busca "provocar ni sorprender a nadie" con su arte. "Lo único que pretendo es hacer mi trabajo lo más libremente posible y, si además le sirve a alguien, maravilloso". Cuanto esto ocurre "mi ego adquiere proporciones inconmensurables", apostilla la artista interdisciplinar.