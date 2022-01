25/01/2022 18:36 Distrito Euskadi ESTEREOTIPOS Bachir Samb: "Nací en Canarias, fui a Senegal para 3 meses y me quedé 14 años" Bachir Samb relata en el libro "Una carta a Adelina" el giro que dio su vida tras la separación de sus padres. Escuchar la página Escuchar la página

Nacido en 1997, Bachir Samb vivió en Canarias hasta los ocho años cuando, a raíz de la separación de sus padres, marchó "para cuidar a su abuela durante tres meses" Sin embargo, Samb no tenía nacionalidad española y todo se complicó. Aquella estancia se convirtió en un período de 14 años donde tuvo que aprender el idioma wólof, francés o las costumbres y juegos que el resto de niños le decían que no entendería porque "no era de aquí"

En el marco de la 'Escuela de la Diversidad' de Barakaldo, Bachir Samb nos invita a reflexionar sobre los estereotipos de aquí y de allí. Su libro "Una carta a Adelina" y la canción "Adelina" nos ofrecen una nueva mirada sobre los prejuicios con la que persigue sensibilizar ante el drama de quienes, a diferencia de su autor, no tienen la fortuna de viajar en avión desde África.