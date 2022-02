02/02/2022 14:12 Distrito Euskadi DISTRITO EDITORIAL "El día que desaparezca la poesía nos podemos dar por acabados porque no merecerá la pena contar el mundo" La periodista y escritora Goizalde Landabaso llega a 'Distrito Euskadi' con doble propuesta de lectura del que considera "el género más importante de la Literatura": la poesía. Se trata de los primeros poemarios de dos autoras vascas. Escuchar la página Escuchar la página

Seguimos sumando recomendaciones literarias en el espacio 'Distrito Editorial', en esta ocasión de la mano de la periodista y también escritora Goizalde Landabaso. Ella se decanta por la poesía, en concreto por las óperas primas de dos jóvenes autoras:

- 'Aro beilegia' de Lizar Begoña, publicado por Balea Zuria. "Un poemario en el que tú te vas a encontrar; de una profundidad impresionante para una persona tan joven".

- 'Gu gabe ere' de Itziar Ugarte, publicado por Susa. "Un poemario fresco, muy enriquecedor y con una madurez alucinante" para una autora que aún no ha cumplido los treinta años.

En 'Distrito Euskadi' no podíamos dejar de ahondar en el contenido de 'Krakovia' (Ed. Erein) de Goizalde Landabaso. Hace más de una década, cuenta la autora, "una herida grande y profunda" de naturaleza desconocida, le llevó a las Urgencias del Hospital Universitario de Basurto. Allí pasó once días de su vida "entre el shock, el alucine, el miedo y, a veces, también las risas". Desde el principio tuvo claro que tenía que contar las situaciones cómicas que se sucedieron en aquellos días, lo que no sabía era ni cómo ni cuándo. Finalmente lo ha hecho en formato novela, desde el "humor negro y surrealista".

'Krakovia' es "la crónica de un crac", explica Landabaso cuidándose de no hacernos demasiados spoilers. "Cuando estamos en los momentos más duros de nuestra vida, cuando estamos en un agujero del que sentimos que no vamos a salir, necesitamos un halo de esperanza. Eso es Krakovia".