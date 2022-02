08/02/2022 18:21 Entrevistas MÚSICA Jon Malaxetxebarria: "La vida del director de orquesta es bastante solitaria" Entusiasta defensor de la música contemporánea, el gernikarra Jon Malaxetxebarria es considerado uno de los directores de orquesta con más más talento, carisma y versatilidad de la nueva generación. Residente en Manchester, desarrolla su trayectoria entre Inglaterra y el Estado español. Escuchar la página Escuchar la página

"Hay que sentir la música, creer en ella y amarla. Si no tenemos eso, no hay ninguna razón por la que seguir en este oficio".



Jon Malaxetxebarria (Gernika, 1984) es una de nuestras batutas más internacionales. Inició sus estudios musicales en Gernika para continuar su formación en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao. En 2006 se matriculó en la Universidad Roosevelt de Chicago para cursar los estudios de Grado Superior con

el profesor Dale Clevenger, trompa solista de la Chicago Symphony Orchestra. Y en 2010 llegó a Manchester -lugar en el que reside- para realizar el Máster de Dirección de Orquesta en el Royal Northern College of Music (RNCM). A su conclusión, obtuvo el premio Mortimer Furber y la plaza de profesor en la JuniorRNCM.

El joven talento gernikarra supo "desde muy joven" que quería ser director de orquesta. Aún más, la primera vez que dirigió a la Sinfónica de Bilbao no tendría más de 10-12 años. Fue en un concierto didáctico de la BOS en el Teatro Arriaga, presentado por Fernando Argenta: "Itxaso Arana, la que era entonces mi profesora de lenguaje musical, me levantó y me empujó por el pasillo", recuerda divertido.

Su interés por la música comenzó ya en la escuela: "En mi escuela se enseñaba mucha música, teníamos una banda de txistularis y salíamos siempre de kalejira...". El txistu fue su primer instrumento, pero sus estudios superiores fueron con la trompa. "Hubo un musikaldi, en Pasaia -el primero de las Escuelas de Música- para el que compusieron un himno". Mientras él tocaba el txistu "escuchaba un contrapunto continuo"; un sonido del que se enamoró. Tal fue el flechazo, que al día siguiente se preocupó por conocer su origen y se las ingenió para crear un grupo de alumnos y "obligar" a la escuela a contratar a un profesor. Su maestro fue, "casualmente", el trompa solista de la Banda Municipal de Bilbao con quien se ha reencontrado recientemente.

Y es que, tras el obligado parón durante la pandemia, Jon Malaxetxebarria ha vuelto a los escenarios. Acaba de debutar con la Banda Municipal de Bilbao, "una banda de gran calidad artística y humana"; y en junio volverá al Teatro Real de Madrid como director asistente de Juanjo Mena en la producción de 'Juana de Arco en la Hoguera' de Honegger. Reconoce que "la vida del director de orquesta es bastante solitaria". Aunque dirijas a una orquesta "son muchas horas de estudio a solas", lo que complica la conciliación entre vida laboral y familiar.