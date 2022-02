11/02/2022 18:11 Distrito Euskadi DIA DE LA RADIO "La cultura y producción vasca tienen que ser el plato fuerte de los medios de comunicación" La directora del Instituto Vasco Etxepare Irene Larraza recuerda su pasado profesional vinculado a la radio y asegura que la creación cultural vasca es mucho más conocida internacionalmente de lo que podamos pensar Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Irene Larraza, directora del Instituto Vasco Etxepare. Fuente: Distrito Euskadi 10:44 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Tolosarra de nacimiento, y periodista de formación, la directora del Instituto Vasco Etxepare Irene Larraza guarda una relación estrecha y de profundo cariño con la radio. De hecho, fue su lugar de trabajo durante años, hasta que la labor de divulgación y defensa de la cultura vasca le llevó a dejar los micrófonos y las ondas. Pero Irene Larraza no ha dejado de escuchar la radio, porque como ella dice, "tiene un encanto especial". Y porque le gusta sentirse escuchada. Por eso los auriculares van con ella en cada viaje en tren. No sólo por informarse o entretenerse, sino porque considera que la cultura y la producción vasca tiene que estar muy presentes en los medios de comunicación. "Tiene que ser un plato fuerte" de la programación, asegura. Y contribuir a la inmensa labor de difusión y apertura de la producción vasca y del euskera en el mundo que hace el Instituto Vasco Etxepare apoyando autores, facilitando su proyección internacional, exponiendo sus trabajos, agrupando colectividades, enseñando en las universidades, o colaborando con otros centros en pro de las lenguas minoritarias y de su cultura. Pero no nos equivoquemos, advierte, porque "la cultura vasca se conoce fuera mucho más de lo que pensamos".