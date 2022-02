16/02/2022 19:34 Entrevistas NOVELA LITERARIA Inés Martín Rodrigo: “Es una historia que necesitaba contarme desde hace muchos años” La periodista y escritora madrileña nos visita en la "mestresiesta" para revelarnos detalles del proceso creativo y los personajes de 'Las formas del querer' (Premio Nadal 2022). "Si algo tiene esta novela es que seremos capaces de reconocer algo de nuestro entorno en todos los personajes". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Inés Martín Rodrigo, periodista y escritora, nos presenta su segunda novela 20:33 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La segunda novela de la escritora y periodista Inés Martín Rodrigo nos acerca una historia que explora las distintas formas del querer a partir de los recuerdos de una familia a lo largo de toda una vida.

Aunque en sus inicios 'Las formas del querer' fue concebida como una obra narrada en tercera persona, Martín Rodrigo cuenta que durante la pandemia se le reveló "de una manera muy potente" la voz de Noray, la protagonista. Esa primera persona le ha servido a la autora para hacer "un ejercicio introspectivo" y escarbar en partes de su pasado personal y familiar: "Me he contado esta historia que necesitaba contarme hace mucho tiempo" y la escritura ha tenido "mucho de terapéutico". Un mirarse y reconciliarse con partes de ella misma con las que no se llevaba demasiado bien, reconoce.

"UNA INÉS MEJOR"

"Me quise matar. Dejar de comer fue el camino más corto que encontré para llegar a morirme, y estuve a punto de conseguirlo. Esa es la verdad".

Esta frase está extraída de uno de los capítulos de la novela que más le costó escribir. "Es una parte que yo comparto con Noray. Sufrí anorexia con 14 años; acababa de perder a mi madre y caí en una depresión que derivó en ese trastorno de la alimentación". "Me apropié de la voz de Noray para poder contarme esas cosas", pero el proceso fue tan duro que "hubo momentos que pensé que me estaba acercando demasiado al precipicio desde el que estuve a punto de saltar en un momento dado". Pero Inés logró hacer frente a ese miedo y "poner esa distancia que solo te permite la literatura". "He salido muy orgullosa de haberlo hecho. He salido una Inés mejor", asevera.