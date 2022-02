18/02/2022 19:14 La Mirada de Antonio Altarriba PARLAMENTO VASCO “En la vida pensé yo que podría ser presidenta del Parlamento Vasco” Altarriba y Nicolau se “cuelan” en el Parlamento Vasco para hablar con su presidenta, Bakartxo Tejeria, con la que conocemos el funcionamiento de la cámara y reflexionamos acerca del clima político en Euskadi Escuchar la página Escuchar la página

Bakartxo Tejeria, actual Presidenta del Parlamento Vasco, llego a la cámara en 2001. "La primera vez que entre al Parlamento fue muy emocionante para mí, porque no me lo esperaba" recuerda Bakartxo. Lo que no se imaginaba en aquel entonces era que, 11 años más tarde, sería elegida Presidenta del Parlamento Vasco, y muchos menos que repetiría cargo en tres legislaturas consecutivas.

Para charlar sobre su carrera política, y mucho más, Bakartxo Tejeria nos abre las puertas del Parlamento Vasco. Con ella reflexionamos acerca del clima político que vivimos en Euskadi, de la imagen que la sociedad tiene sobre los políticos y sobre como es el tono que se usa en los plenos de la cámara.