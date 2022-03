09/03/2022 19:41 Entrevistas GUERRA EN UCRANIA "A Putin habría que capturarlo primero para entregarle a la Corte Internacional de Justicia" Tras casi dos semanas de ofensiva de Rusia en Ucrania, en 'Distrito Euskadi' tratamos de entender qué dice y cómo se aplica el Derecho Internacional Humanitario con Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Escuchar la página Escuchar la página

"No todo vale en una guerra", subraya la Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Araceli Mangas. "Una vez que se ha producido el hecho ilegal", el Derecho Internacional Humanitario trata de garantizar "la propia autoconservación de los seres humanos" poniendo límites: "Es una autocontención tanto del agresor como del agredido, que no puede utilizar la venganza ni pasarse al crimen". ¿Y quiénes son los vigías?

La también académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España explica que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está llamado a ser garante de las llamadas "leyes de la guerra". Asimismo, considera clave el papel de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación: "Las ONG son testigos importantes que pueden recoger pruebas cuando haya que exigir responsabilidades" y los medios "tienen una importante responsabilidad ante el mundo, enviándonos informaciones que sean veraces y no estén condicionadas por el odio hacia ninguna de las partes". Mangas pone, además, el acento en la importancia de no exagerar las informaciones ni manipular material, porque las fotografías y los vídeos pueden ser decisivos en futuros juicios "para inculpar a personas concretas", como ya ocurrió en los juicios de Núremberg y de la antigua Yugoslavia.

Corte Internacional de Justicia

Ucrania ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia (CPI), el órgano judicial de la ONU, acusando a Rusia de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Al respecto Mangas recuerda que Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma por lo que, en principio, "sus fuerzas armadas, sus dirigentes políticos no podrían ser reclamados". En todo caso, el fiscal general de la CPI -a instancias de una treintena de estados- ha iniciado una investigación para determinar si Rusia ha llevado a cabo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania.

"En el caso de Putin, su responsabilidad penal es por haber desencadenado las hostilidades con un ataque de bastas proporciones, con la intención de dominar todo un país", explica Araceli Mangas, pero llevar al presidente ruso ante la CPI "sería muy difícil salvo si, por algún motivo, fuese capturado por el ejército ucraniano". El pueblo de Ucrania y sus autoridades, entretanto, "tienen derecho a la resistencia".