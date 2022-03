Paisajes Sonoros SESIÓN DE MUSICOTERAPIA Marta Nieto y Maialen, construyendo y creando juntas Publicado: 11/03/2022 14:27 (UTC+1) Patxi del Campo, director del Instituto Música, Arte y Proceso, nos invita a participar de una sesión de musicoterapia junto a Marta Nieto y una joven "disfrutona" que ha encontrado en la música el medio de comunicación ideal. Escuchar la página Escuchar la página

Maialen (12 años) y su amatxu Silvia pertenecen a ARABARNEE, la Asociación de familias de Alumnas y Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de Álava. Marta Nieto es su musicoterapeuta, con quien Maialen juega, crea y construye.

Con ellas ha estado Patxi de Campo. Junto a ellas ha participado en una sesión de musicoterapia de la que ahora nos hace cómplices: "A veces, en los balbuceos de los niños y las niñas encontramos mucha felicidad, pero también en los balbuceos de la gente joven que no tiene otro sistema de comunicación; en los balbuceos de la gente mayor tenemos que poder ver esa belleza de la comunicación".

Para que las sesiones tengan éxito es imprescindible la colaboración familiar y el convencimiento de que hay una comunicación no verbal que se puede y se debe favorecer. Silvia es plenamente consciente de que los resultados del compartido entre Maialen y Marta le benefician también en el colegio: "Le viene muy bien para la concentración, para la coordinación..." Además, gracias al trabajo con los pictogramas Maialen percibe que la entienden y "los demás la entendemos mejor", apostilla su madre. Lo que pasa con estos chavales y chavalas, explica Silvia, es que "a priori puede parecer que no entienden, que no transmiten". El reto es encontrar "la tecla de lo que les gusta" y potenciarlo.