Entrevistas GUERRA EN UCRANIA "Kiev es una ciudad que se está preparando para la guerra y muy bien" Publicado: 11/03/2022 19:32 (UTC+1) Dos semanas después de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania sumamos voces y miradas con el corresponsal de EITB Mikel Ayestaran, el escritor y explorador Miguel Gutiérrez, la coordinadora de la campaña de ayuda en Cáritas España, Carmen López de Barrera, y Diana, ucraniana residente en Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El Ejército ruso intensifica sus ataques en el oeste de Ucrania 35:08 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Tras dieciséis días de ofensiva, Rusia extiende sus ataques a nuevas ciudades del centro y el oeste de Ucrania. Desde el hotel en el que se aloja en Kiev, a poco más de dos horas del inicio del toque de queda, nos atiende el corresponsal de EITB Mikel Ayestaran. "Kiev es una ciudad que se está preparando para la guerra", asegura. "Una urbe vacía de civiles", con la población viviendo bajo tierra "en búnkeres, en parkings o directamente en el metro" y con la mayor parte de los comercios cerrados. Una ciudad "paramilitarizada", además, con "puestos de control en cada manzana". Ayestaran cuenta que "en cada barrio, los hombres que se han quedado han formado 'milicias de protección popular', han montado barricadas con todo lo que han arramplado para controlar la gente que entra y sale y evitar la presencia de colaboradores o espías".

En las últimas horas, el Kremlin ha anunciado "a bombo y platillo" que va movilizar a 16 000 combatientes de Oriente Medio para fortalecer su operación en Ucrania. A ojos de Ayestaran "estamos asistiendo a una internacionalización del conflicto". Putin recibe a soldados "chechenos y sirios", mientras "el ministerio de defensa ucraniano asegura tener 20 000 voluntarios extranjeros", de más de cincuenta países, para la recién creada Legión Internacional.

Eutsi Ukrania!

A instancias de la Sociedad Geográfica La Exploradora ha nacido la plataforma EUTSI UKRANIA a la que pertenece el escritor, viajero y explorador Miguel Gutiérrez Garitano. Odesa, la tercera mayor ciudad de Ucrania, fue su primer destino, pero este viernes ha llegado a Kiev. Moverse no es fácil. "A veces, hay check-points cada diez minutos" y "en lugares cercanos al combate o lejos de las ciudades la experiencia es inquietante", cuenta Gutiérrez. En su periplo ha sido testigo del peregrinaje de refugiados, de cómo "en dirección hacia Europa las carreteras están colapsadas y casi no hay gasolina".

Cáritas Ucrania

Son 36 las sedes de Cáritas Ucrania, de las que 33 siguen en activo. Carmen López de Barrera, coordinadora de la campaña de ayuda en Cáritas España, cuenta que sus espacios de trabajo "se han convertido en centros de atención a desplazamientos internos". Allí ofrecen ayuda de primera necesidad, "poniendo especial atención a los casos más vulnerables, por ejemplo, de personas mayores a cargo de nietos".

La coordinación es clave porque la situación ha desbordado tanto a Cáritas en Ucrania como a las de los países limítrofes. "Logísticamente están saturados y nosotros no queremos enviarles cosas que no han pedido", señala López de Barrera. Llamamiento también a quienes necesitan salir del país, para "que no se metan en el primer coche". Los conductores voluntarios de Cáritas están siendo registrados y reciben una pequeña formación para garantizar los derechos y la protección de las personas refugiadas.

Sumamos también la mirada y la voz de Diana, periodista de formación y colaboradora de la Asociación Socio-Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi. "Es la lucha de la democracia contra la tiranía" y "necesitamos apoyo". "Apreciamos la ayuda comunitaria pero lo más importante ahora mismo es poder defendernos; no podemos protegernos con piedras y palos".