De Tripas Corazón SEXOLOGÍA "La erótica debería ser un espacio libre de metas, si la persona así lo quiere" Publicado: 14/03/2022 20:08 (UTC+1) "Condujo más allá del orgasmo, a una dimensión misteriosa donde el amor y la muerte son similares". Con esta frase extraída de la novela 'Retrato en sepia' de Isabel Allende inicia la psicóloga y sexóloga del centro Gurenduz una nueva entrega del espacio 'De tripas y corazón'.

Los datos de una encuesta reciente realizada por la marca de preservativos Control revela que el 88% de las mujeres asegura que el sexo es un aspecto esencial en su vida, pero un 61,3 % reconoce tener dificultades para llegar al orgasmo y casi un 60% admite haberlo fingido para no hacer sentir mal a su pareja sexual. ¿De qué depende que lleguemos o no a un orgasmo?

"Los encuentros se han vuelto demasiado orgasmocentristas", asevera la sexóloga del centro Gurenduz Ziortza Karranza. Llegamos a medir la productividad de nuestras relaciones sexuales por la cantidad de orgasmos, y si no los hay, lo catalogamos como "un encuentro no productivo o no placentero". ¿Qué problemas puede suscitar la búsqueda constante de ese clímax? ¿Qué lleva a una persona a fingir el placer? ¿Las expectativas pueden ser inversamente proporcionales al placer?