Distrito Euskadi ARTISTAS CALLEJEROS "Estoy donde quiero estar; escribiendo música, tocando y haciendo contactos para triunfar" Publicado: 16/03/2022 15:53 (UTC+1) Leire Gotxi tiene 26 años y es natural de Bermeo, aunque desde hace unos años reside en Londres. Llegó para realizar un Máster en Composición de Canciones, y ha hecho de la capital inglesa y de sus calles su hogar y su oficina de trabajo a tiempo completo. Forma parte de la comunidad 'busking'. Escuchar la página Escuchar la página

Entre los atractivos que tiene pasear por las principales calles de Londres está el de cruzarse con múltiples y variados artistas callejeros. Desde hace casi cinco años, la bermeana Leire Gotxi es una de ellos. Lugares tan concurridos como Leicester Square y Chinatown son su escenario; donde se desarrolla como música callejera a tiempo completo. Llega con su amplificador a cuestas y guitarra en mano para emocionar con su voz rasgada, para hacer magia y lograr que el arte gane la partida a las prisas. Reconoce que es difícil, pero "cuando se consigue la atención de la gente, es una de las sensaciones más bonitas que hay. Me imagino en un escenario más grande, donde no tengo acceso tan directo al público, y yo creo que no sentiría tanta adrenalina". Mientras en la calle atrapa al transeúnte con éxitos de otros, Leire ya prepara los temas que darán vida a su segundo EP.