Entrevistas FEMINISMO "Si el conocimiento es pecar, pequemos todas" Publicado: 16/03/2022 18:22 (UTC+1) Raquel Riba Rossy, autora de Lola Vendetta, adapta a novela gráfica el libro de Leticia Dolera 'Morder la manzana'. Una propuesta que busca "mover las piezas del puzzle dentro de la cabeza de las mujeres y los hombres que abran este libro, y generar esa incomodidad que te lleva a hacer preguntas". Escuchar la página Escuchar la página

"Si tienes miedo al cambio y no quieres enfrentarte a él, deja de leer este libro".

Leticia Dolera, actriz, guionista y directora de cine y televisión, y la dibujante e ilustradora Raquel Riba Rossy nos invitan a "morder la manzana del conocimiento". El libro 'Morder la manzana', nacido de la necesidad de Dolera de contar por qué es feminista y por qué todas deberíamos serlo, toma ahora forma de novela gráfica; una de las obras más impactantes de toda la trayectoria de Riba Rossy.

"Dámela a mí", le dijo Raquel Riba Rossy al editor de Planeta Cómic cuando supo que proyectaba dar vida a la versión ilustrada del libro de Dolera. Le apetecía mucho "hacer un repaso tranquilo, y a través del dibujo, de muchos de los conceptos importantes del feminismo". Dolera, como fan de Raquel y de su personaje Lola Vendetta, asegura que el trabajo en equipo "ha sido muy enriquecedor; un lugar de crecimiento para ambas". Al tono fresco del texto original, Riba Rossy ha sumado "el humor y la ironía que tiene en muchas de sus viñetas", cuenta la actriz.

Este libro es la historia de mujeres valientes que marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a despertar nuestras conciencias y también a enseñar a las más jóvenes, reza la contraportada. Al respecto, Dolera subraya que "el cambio de paradigma en las relaciones hombre-mujer se tiene que dar en dos direcciones: Ellos tienen que respetarnos -no viole, señor; no agreda, señor; no acose, señor-, pero nosotras también tenemos que hacer un cambio, que es atrevernos a alzar la voz y a romper con la culpa". "Todo el sistema está hecho para que cedas y te mueva la corriente", continúa Riba Rossy. "Empezar a observar el mundo desde una perspectiva feminista puede ser un ejercicio muy cansado, por eso es importante hacer equipo con otras mujeres".

Dolera también advierte que "ponerte las gafas lilas, irremediablemente va a suponer un cambio. Quizás por eso hay mucha gente hablando sobre feminismo, no habiendo leído un solo libro sobre feminismo". Sin embargo, cuando empiezas a leer y a entender "es muy difícil dejar pasar según qué cosas". Ese es el principio de la necesaria transformación social.