Distrito Euskadi MASCULINIDADES NO HEGEMÓNICAS "Los sistemas de guerra son manifestaciones extremas del patriarcado y del sexismo" Publicado: 16/03/2022 19:54 (UTC+1) 'Distrito Euskadi' se detiene en el impacto que las masculinidades hegemónicas tienen sobre los hombres en relación a la guerra. Con los testimonios del antropólogo Ritxar Bacete y la investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Tatiana Gonçalves Moura.

La invasión en Ucrania ha vuelto a reproducir "símbolos de masculinidades hegemónicas, falocéntricas, que son comunes a todas las guerras", asevera Tatiana Gonçalves Moura. "Es muy interesante cómo se presentan tanto Putin como Zelensky en términos de masculinidades", subraya.

La investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra advierte que, "cuando miramos solo a los estereotipos y a los aspectos más visibles de la guerra, vemos la construcción del soldado guerrero, de las masculinidades militarizadas y violentas pero, sin embargo, no miramos a las posibilidades de construcción de la paz". No obstante, "cuando adoptamos una mirada feminista de análisis de las guerras y de las relaciones internacionales, entendemos que las mujeres también asumen comportamientos que pueden ser violentos". Mirar más allá de los estereotipos permite entender "que la mayoría de los hombres en una sociedad no son violentos". Así lo revela también Gonçalves Moura en su tesis doctoral 'Masculinidad(es) y feminidad(es), entre las (micro)guerras y las (macro)paces'.