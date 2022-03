La Mirada de Antonio Altarriba COMIC Teresa Valero: “Angoulême es el Disneyland de los autores de cómic” Publicado: 18/03/2022 19:25 (UTC+1) En esta ocasión nuestro colaborador Antonio Altarriba se encuentra en Angulema, en el Festival Internacional de la Historieta, desde donde charlamos con él y Teresa Valero, dibujante y guionista de cómic Escuchar la página Escuchar la página

Tras ser cancelada en 2021, este año si se ha podido celebrar la 49 edición del Festival Internacional de la Historieta de Angulema. Una cita que no se podía perder Antonio Altarriba.

Desde Angulema conectamos con él y con Teresa Valero, dibujante, guionista y autora de Contrapaso. Los hijos de los otros. Su primer cómic individual ha sido todo un éxito en España y en Francia, una sorpresa que aún le está costando asimilar: "Estoy muy contenta, porque en realidad era mi primer álbum dibujado por mí. No me lo esperaba para nada". Además, Teresa Valero reconoce que, debido a los hechos tan sensibles que cuenta en la novela gráfica, su creación estuvo llena de dudas. "Cuando hablamos de momentos que han creado mucho sufrimiento en las personas, me preocupaba si hacerlo a través de un relato de ficción era el vehículo más adecuado", afirma.