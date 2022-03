Entrevistas LITERATURA CONTEMPORÁNEA Jon Sistiaga: “El libro está hecho para que escueza” Publicado: 21/03/2022 19:30 (UTC+1) El periodista vasco Jon Sistiaga nos presenta 'Purgatorio', su debut literario. "Es un relato que se lee como un thriller", aunque el autor ha intentado que tenga varias lecturas: "Una obvia, para la gente que es de Euskadi, y otra para el resto del Estado". Escuchar la página Escuchar la página

Jon Sistiaga presenta 'Purgatorio', su primera novela 23:42 min

"Si empezaba a escribir, seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos y volvió a pensarlo por última vez, apretando fuerte el bolígrafo con la mano derecha. Si confesaba, estaría redactando su propia sentencia y a lo mejor su epitafio como persona, pero también saldaría viejas cuentas con todos sus demonios y algún que otro antiguo amigo. La tenue luz que colgaba del techo iluminaba la primera página de una pequeña libreta de cuero negro en la que iba a escribir esa condena. Sentado allí, en el rincón preferido de su restaurante, junto al pasillo que lleva a los baños, este hombre abatido ya hacía tiempo que había puesto su alma en la cola de espera del purgatorio".

Así comienza 'Purgatorio' (Plaza y Janés), la primera novela del periodista Jon Sistiaga (Irun, 1967). Una obra con la que busca entretener y emocionar pero que con la que, ante todo, persigue hacernos pensar.

SINOPSIS

La historia, ambientada en la "Euskadi post conflicto", nos presenta a Josu Etxebeste, un conocido restaurador gipuzkoano que guarda un terrible secreto: fue uno de los secuestradores y ejecutores de Imanol Azkarate. Durante treinta y cinco años ha guardado todas las cartas y dibujos que hizo el secuestrado durante el cautiverio. Ahora, ha decidido confesar su crimen y dar todo ese material a Alasne, la hija de la víctima, y entregarse al comisario Ignacio Sánchez, el policía que investigó el secuestro. Sin embargo, Josu solo confesará si Sánchez reconoce a su vez que fue un despiadado torturador.

Jon Sistiaga reconoce que ha optado por la ficción para contar todo aquello que no pudo contar en su momento. La clave, asegura, ha estado en "dar el salto, dejar de estar gobernado por tu código deontológico y dejarte volar". Entrevistado en 'Distrito Euskadi' y apelando a su oficio, Sistiaga ha reconocido que "todos tenemos cosas apuntadas en nuestras libretas, de esas que responden a off the record o a noticias que nos has conseguido contrastar o acabar, y que no has podido darlas aunque sabías que eran reales. De ahí ha salido la argamasa para elaborar Purgatorio", cuenta.

Esta novela también es producto de su labor para la serie documental sobre ETA 'El final del silencio', donde todas las víctimas entrevistadas, aún siendo diferentes, coincidían en "la necesidad de verdad absoluta". El escritor y periodista considera que "hay víctimas que se saltarían la verdad judicial o una posible condena por saber lo que ocurrió, por qué se le eligió, si se asustó, imploró o sufrió. Respuestas que solo el autor puede dar".

Como periodista reconoce que, entre sus espinas clavadas, está la de dar con "el momento y la persona" que se atreva a hacer público lo que algunos ya reconocen en privado: la práctica de torturas.