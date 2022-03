Distrito Euskadi GUTUN ZURIA "El día que se pregunte a los hombres si lo que hacen es literatura masculina daremos un pequeño paso" Publicado: 29/03/2022 17:48 (UTC+2) La bertsolari y dos veces Premio Euskadi de Literatura Uxue Alberdi y la poeta y dramaturga cubana Elaine Vilar disertan sobre la escritura, el género y el patriarcado en una de las mesas organizadas dentro del Certamen Internacional de las Letras Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Programa especial Distrito Euskadi en Gutun Zuria. Fuente: Distrito Euskadi 14:34 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Gutun Zuria inicia su nueva andadura bajo el marco Itzuliz usu mundua / Todo mundo es traducción / Lost and Found in Translation. Nueva edición centrada en la traducción, pero no en una traducción limitada al paso de un idioma a otro, sino como una forma de ver, entender y contar el mundo y sus culturas. Y es que, como nos comenta el asesor de este certamen Beñat Sarasola, "la traducción tiene un espíritu muy abierto, y en el mundo contemporánea tiene mucho más peso e importancia de la que podamos pensar".

Desde esa perspectiva amplia y universal se aborda la mesa Padre, Patria, Patriarcado. Es un debate a tres bandas. Las escritoras Uxue Alberdi, Elaine Vilar, y Cristina Morales analizan la perspectiva de género en la escritura, y cómo intentar colocar la etiqueta de literatura femenina a aquella que es escrita por mujeres sólo persigue, en palabras de la bertsolari Uxue Alberdi "desuniversalizar" lo que simplemente es literatura. Lo cual no significa, como matiza la dramaturga cubana Elaine Vilar, que la mirada sea distinta: "Toda la escritura se escribe desde un cuerpo que habitamos, que constantemente definimos y del que también disentimos".