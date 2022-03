Entrevistas CINE Patricia López Arnaiz: "He utilizado a Edurne Pasaban como referente total" Publicado: 30/03/2022 18:59 (UTC+2) Patricia López Arnaiz y Javier Rey protagonizan 'La cima', película dirigida por el bilbaíno Ibon Cormenzana que narra el ascenso a una de las montañas más peligrosas del planeta. A la espera de la respuesta del público, Lopez Arnaiz confiesa que "el milagro es que hayamos terminado la peli". Escuchar la página Escuchar la página

La gasteiztarra Patricia López Arnaiz llega a 'Distrito Euskadi' tras el estreno en salas de cine de 'La Cima', una historia de superación y lucha por sobrevivir ante las adversidades de la naturaleza y de la propia vida.

Mateo (Javier Rey) se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, el Annapurna, con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una antigua promesa. En su ascenso sufre un accidente que le deja inconsciente y gravemente herido. Horas más tarde es rescatado por Ione (Patricia López Arnaiz), una alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio, sola y alejada del mundo. A pesar de no entender las razones que han llevado a Mateo hasta allí, Ione intentará ayudarle a alcanzar su meta.

La idea era rodar parte de la acción en el Valle de Benasque, centro y corazón del Pirineo, y otra en el Himalaya, pero esta segunda parte "no pudo ser" a consecuencia de la pandemia. No fue el único cambio en el plan de rodaje. "Estábamos tan expuestos que nunca sabías lo que iba a pasar al día siguiente", cuenta la actriz. "El milagro es que hayamos terminado la peli": "Rodamos a -17 grados, a tres mil metros con tormentas de nieve brutales y 10-15 personas del equipo agarrando una carpa para tapar la cámara; tuvimos una tormenta del Sahara que tiñó de rosa la nieve, covid, el helicóptero que no volaba..." La aventura de la aventura.

¿Y qué sabía Patricia de la alta montaña antes de este proyecto? Asevera que es un mundo que siempre le había generado mucha curiosidad. Le ha tocado, sin embargo, investigar y aprender muchas cosas, tanto a nivel técnico -ha escalado en hielo y piedra- como de aclimatación física. Pero, a su juicio, "el gran misterio de los alpinistas" es tratar de entender cuál es el motor que les lanza "a enfrentarse a algo con tanto riesgo como son los ochomiles".

La co-guionista Nerea Castro se inspiró en la historia y las gestas de Edurne Pasaban; "yo la he utilizado como referente total", reconoce Patricia. Ella es claro ejemplo de "la otra cara del exito". No son pocos los que oese a tocar el cielo en sus respectivas profesiones, han sido profundamente infelices. Salvando las distancias, López Arnaiz habla del "desconcierto" que también puede suponer el trabajo de actriz, de la dificultad de "gestionar los tiempos" y de dejar tus necesidades a un lado durante meses. De los rodajes puedes volver "desnortada", advierte, y necesitas "un periodo de adaptación; de reencontrarte tú con la vida".