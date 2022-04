Entrevistas TEATRO José Sacristán: "Cabe la posibilidad de que la madre naturaleza me diga oiga, hasta aquí hemos llegado" Publicado: 01/04/2022 19:04 (UTC+2) José Sacristán vuelve al Teatro Campos Elíseos de Bilbao de la mano de Miguel Delibes con 'Señora de rojo sobre fondo gris'. "No hay mejor material a transmitir que el verbo de Delibes y su mirada sobre la condición humana, despojada de toda retórica", asevera el actor. Escuchar la página Escuchar la página

Tres años lleva en marcha la gira de 'Señora de rojo sobre fondo gris', con la que José Sacristán recala por segunda vez en Bilbao. Lo hace, en esta ocasión, en el Teatro Campos Elíseos, cuyas tablas no pisaba desde 1989; año del estreno de 'Las guerras de nuestros antepasados', también de Miguel Delibes. "Creo que fue una de las últimas actuaciones que se hicieron antes de cerrarlo" para su necesaria reforma, recuerda el veterano actor.

Sacristán preparaba su papel en 'Las guerras de nuestros antepasados' cuando Delibes publicó su "única obra autobiográfica". Cuenta el reciente Goya de Honor que quedó fascinado con ella, pero se topó con la negativa del escritor vallisoletano al solicitarle los derechos para adaptarla al teatro y el cine: "Decía que no quería que nadie le pusiese cara a este personaje, porque él no le había puesto la suya". Pocos años antes de su fallecimiento, Delibes le autorizó para hacer una lectura dramatizada de un par de pasajes de la obra, aunque el permiso definitivo lo dieron sus hijos.

Relato de una historia de amor

En 'Señora de rojo sobre fondo gris' Delibes "se protege con un personaje de ficción, que se llama Nicolás y es pintor" para contar "el tránsito doloroso de la enfermedad y la muerte de su mujer", con tal solo 48 años. Por encima de todo, sin embargo, rescata "la fuerza de la memoria del amor esperanzado que puede, si no vencerla, al menos paliar el dolor de la muerte".

¿Le acompaña la carga del personaje cuando baja del escenario? Sacristán señala "medio en broma medio en serio" que su "método de trabajo es mitad Stanislavski y mitad La Niña de los Peines: porque en la aproximación utilizo métodos o principios stanislavskianos y en la ejecución procuro aproximarme a como cantaba La Niña; que venía a decir algo así como que el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades". Con su habitual frescura, el actor afirma que "antes monja que caer en la mecanización, la rutina o la comodidad; hay que, necesariamente, practicar el salto en el vacío".

Tras más de sesenta años de trayectoria, José Sacristán puede afirmar rotundo que nunca le ha faltado trabajo. Recuerda que cuando comenzó, en los años 60, las primeras oportunidades en el cine se las dieron "gente próxima al régimen de Franco". A lo largo de los años, sin embargo, dice que le han dado tanto de un lado como de otro: "Unos me llaman facha y otros me llaman rojo de mierda". Política, guerra, corrupción... José Sacristán no rehúye ninguna cuestión.

Preguntado por proyectos presentes y futuros, Sacristán confirma que tiene "compromiso hasta muy avanzado 2023" con la actual gira. En todo caso, tiene "serias dudas" de que pueda aparecer un texto que tenga para él la importancia que tiene 'Señora de rojo'. Con 84 años cumplidos "Ya he cumplido 84, en varias ocasiones ha dicho que no es que piense en retirarse, "pero es sensato ir pensando que cabe la posibilidad de que la madre naturaleza me diga oiga, hasta aquí hemos llegado".