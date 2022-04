Entrevistas LITERATURA Pilar Lloves: “He tenido la suerte de que la plataforma cultural Nimbo haya sacado mis libros adelante” Publicado: 05/04/2022 19:34 (UTC+2) Si alguien te hace daño a ti o a alguno de los miembros de tu familia, ¿te tomarías la justicia por tu mano? De haberlo hecho, ¿acudirías a la policía? ¿Le confesarías tu delito a alguien? Este es el dilema moral y ético que Pilar Lloves nos plantea en su tercera novela, ‘Que nadie se apiade de mí’. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Pilar Lloves con un ejemplar de ‘Que nadie se apiade de mí’, su tercera novela 18:27 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Sandra lo tiene todo para ser feliz: una familia convencional, una vida acomodada y un buen trabajo como psicóloga infantil, pero sigue rota, guardando en su interior trozos fragmentados de una gran herida. Es una mujer enfrentada a la soledad, por lo que decide poner fin a su vida.

Sandra y sus fantasmas del pasado son los protagonistas de 'Que nadie se apiade de mí', la novela que Pilar Lloves comenzó a escribir tras el suicidio de un familiar. Esta persona le llegó a hacer partícipe de su intención, "pero no le creí", reconoce Lloves. Entonces llegaron los porqués: Por qué no pudimos hacer más, por qué no nos dimos cuenta de lo que ocurría, por qué no se tuvieron en cuenta los avisos... "No pude hacer más por él", lamenta, "y entonces quise hacer algo por la protagonista de mi novela, sacarla adelante".

Aunque Pilar Lloves da a su protagonista las herramientas necesarias para, en principio, "solventar sus propios problemas", la autora aprovecha su historia para visibilizar la dificultad que el ser humano tiene para hablar de lo que le sucede, y la importancia de solicitar ayuda profesional. "Yo misma he tenido que pedir ayuda por una depresión importante", cuenta Lloves. Fue durante ese proceso cuando conoció al neurólogo y psiquiatra Marcelino Marot Perelló, ahora prologuista de su novela.

Pilar Lloves, nacida en Ourense pero afincada en Vitoria-Gasteiz desde su más tierna infancia, escribe por el placer de hacerlo, aunque reconoce que ha sido "tardía en todo", tanto en la lectura como en la escritura. Fue "la necesidad de contar una historia", vivida en primera persona como telefonista del Hospital Psiquiátrico de Araba, la que le impulsó a escribir. Así llegó 'Guarda mi secreto', su primera novela. En el otrora Asilo Provincial Santa María de las Nieves, había un torno donde, además de ropa o alimentos, se abandonaban recién nacidos. Era habitual recibir llamadas para localizar a esos niños tiempo después, pero un buen día Pilar escuchó al otro lado de la línea a una mujer temerosa de poder ser localizada. A lo largo de dos años de conversaciones fue conociendo más y más retazos de una historia compartida en forma de libro.

El respaldo de la plataforma de difusión cultural Nimbo ha sido clave para que la obra de Pilar Lloves vea la luz. Son muchos los libros maravillosos que nadie leerá por falta de apoyo editorial, lamenta.