Entrevistas EDUCACIÓN Ignacio Pujana, maestro: "Sigo dando clases con la misma ilusión que a mis 17 años" Publicado: 11/04/2022 18:45 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2022 18:45 (UTC+2) A sus 91 años Ignacio Pujana defiende que es más importante saber hacer una tortilla que resolver una raíz cuadrada; que no es lo mismo educar que adoctrinar y que no hay aprendizaje sin emociones. Acaba de publicar 'La rebelión de Zamalur. Por una educación adaptada a la sociedad de hoy'. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ignacio Pujana suma más de siete décadas de actividad docente ininterrumpida 22:31 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ignacio Pujana (Galdakao, 1931) descubrió a muy temprana edad su vocación de maestro. Comenzó a impartir clases de matemáticas e inglés el curso 1948/1949 en una academia de su localidad natal y, desde entonces, ya sea "con pocos o muchos alumnos" no ha perdido un curso. A pesar de estar jubilado desde hace casi dos décadas, Pujana no ha interrumpido su actividad docente. Continúa impartiendo clases en Vitoria-Gasteiz a hijos/as de emigrantes, dentro del Programa de Ayuda al Estudio de Cáritas, y lo hace "con la misma ilusión" que a sus 17 años.

Cuenta que se sigue despertando cada día a las cuatro de la mañana y que no sabe lo que son vacaciones. Con una sonrisa asegura, no obstante, no haber "pegado un palo al agua" en su vida: "Yo me he divertido y eso se nota en la salud".

Precisamente, la felicidad de los estudiantes es para Pujana una de las variables ausentes en la ecuación del actual sistema educativo. A sus 91 años defiende que es más importante saber hacer una tortilla que resolver una raíz cuadrada; que no es lo mismo educar que adoctrinar; que no hay aprendizaje sin emociones y que hay que ponerse en el lugar del alumno como primer paso para adaptar un sistema. "Todos somos diferentes", señala.

Si algo ha aprendido a lo largo de todos sus años de profesión es que "no hay mejor cosa que el estimulo para alguien que está aprendiendo". Pujana habla con cariño de la figura de la abuela como ejemplo de quien admira, se sorprende y motiva al nieto. Visión que choca con un sistema educativo que prepara a los alumnos para un mundo que no existe: "Los que hoy son adolescentes, en un 75%, trabajarán en empleos que hoy no existen", advierte.

Estas y otras reflexiones las ha recogido en 'La rebelión de Zamalur. Por una educación adaptada a la sociedad de hoy', publicado por Editorial Autografía.