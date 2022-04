Distrito Euskadi HOMOFOBIA Aumenta el número de agresiones contra el colectivo LGTBI+ en Euskadi Publicado: 12/04/2022 18:52 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2022 19:01 (UTC+2) Silvia Gómez, madre de Ekain Perrino, joven agredido en Basauri hace diez meses, sigue pidiendo justicia Escuchar la página Escuchar la página

La agresión a Ekain Perrino (24 años) el pasado mes de junio en Basauri fue una de las 73 que ocurrieron en 2021 en la CAV, dentro de los considerados ataques homófobos, lésfobos y tránsfobos que se recogen en el "Informe de Incidentes de Odio de Euskadi 2021", elaborado por la UPV/EHU. La madre de Ekain Perrino, Silvia Gómez, avanza que dentro del proceso judicial podría llegarse a una posible mediación. "Sería un comienzo, porque ellos lo niegan todo", apunta Gómez en relación a quienes propinaron la paliza a su hijo. Y añade, acerca de esa eventual mediación con los agresores, que "es algo nuevo que nos acaba de llegar. Vamos a esperar y luego ya veremos". Sobre las agresiones como la sufrida por su hijo, considera que "no se les dan importancia. Si no te matan, no pasa nada. Mi hijo tuvo mucha suerte".

En relación a las agresiones contra el colectivo LGTBI que no quedan recogidas en las estadísticas oficiales, el miembro de Gehitu y secretario del Observatorio Vasco LGTBI+, Óscar Arroyuelo, señala que son "una gran incógnita. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales calcula que el 80% de las agresiones que puedan ser susceptibles de delitos de odio quedan sin ser denunciadas ni visibilizadas por otras vías". Por ello, habla de una "cifra negra". Arroyuelo argumenta la complejidad, en ocasiones, a la hora de que la Justicia contemple el odio en determinados delitos. Y enumera ciertas características que suelen conllevar dichos delitos, como "pertenencia a determinados colectivos protegidos, comentarios que se producen en la agresión, la estética de los autores, o su vinculación con grupos que pueden ser hostiles a esos colectivos". "Hay una serie de ítems que si coinciden pueden llevarnos a la consideración de que puede haber un delito de odio", apunta Arroyuelo.