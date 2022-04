Entrevistas TEATRO Alfredo Sanzol: “Hago teatro por la emoción y el gusto que me produce el directo como espectador y artista” Publicado: 20/04/2022 17:12 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 17:12 (UTC+2) ‘El Golem‘, la nueva producción del Centro Dramático Nacional de Madrid, llega al Teatro Arriaga de Bilbao de la mano del director y dramaturgo navarro Alfredo Sanzol. Una historia, "con mil interpretaciones", que habla del poder que tienen las palabras para construir lo que somos. Escuchar la página Escuchar la página

El director y dramaturgo Alfredo Sanzol (Pamplona, 1972) dirige 'El Golem', un texto que Juan Mayorga reescribió durante el confinamiento y al que dan vida Elena González, Elías González y Vicky Luengo. Teatro de acción, de emoción, de poesía y de pensamiento. Una historia, con "mil interpretaciones" que podrá verse en el Teatro Arriaga los días 22, 23 y 24 de abril.

SINOPSIS | El sistema de sanidad pública colapsa. Como muchos otros pacientes en todo el país, Ismael, que sufre una rara enfermedad, está a punto de verse obligado a abandonar el hospital en que lo han venido tratando. Sucede entonces que Felicia, su esposa, recibe de Salinas, empleada del hospital, una inesperada propuesta: Ismael conservará su cama y seguirá recibiendo tratamiento si ella memoriza un texto. Parece, en principio, una tarea sencilla de cumplir: memorizar en orden unas cuantas palabras. Sin embargo, día a día, Felicia percibirá que, conforme haga suyas las palabras de ese texto, que no sabe quién escribió, algo dentro de ella -en sus sueños, en su memoria, en su imaginación; también en su cuerpo y en su voluntad- se irá transformando.

Aunque desde el comienzo de su carrera Alfredo Sanzol ha combinado obras basadas tanto en textos propios como ajenos, 'El Golem' le ha dado la oportunidad de trabajar "con el autor mano a mano" por primera vez; una colaboración anhelada por ambos creadores. Ya en una primera lectura, el director navarro confiesa que quedó atrapado por el texto de Juan Mayorga. "Se lo pasé enseguida a Fefa Noia, la directora adjunta del CDN, y le dije: léete esto porque me encanta, pero no podría volver a decirte qué he leído".

Sanzol pronto sintió el primer efecto secundario. Esa misma tarde, al ir a buscar a su hijo a la parada del autobús, pensó: "Ten cuidado de cómo le hablas a este crío porque dependiendo de las palabras que le digas, va a ser de una manera o de otra". Esa es una de las moralejas de 'El Golem', una historia que habla del poder que tienen las palabras para construir lo que somos: somos lo que decimos, somos lo que leemos, somos lo que aprendemos.