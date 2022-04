Distrito Euskadi 20º ANIVERSARIO ARTIUM 'No más héroes.La Colección VIII': una historia común entre La Jungla Sonora y el Museo Artium Publicado: 26/04/2022 19:00 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2022 19:48 (UTC+2) Daniel Castillejo, quien fuera director de la pinacoteca, recuerda que ideó la exposición `No más héroes. La Colección VIII´ tras escuchar `No More Heroes´ del grupo The Stranglers en la sintonía de Radio Euskadi Escuchar la página Escuchar la página

Fue en octubre de 2008 cuando se inauguró la muestra No más héroes. La Colección VIII en Artium Museoa. El entonces director y hoy en día conservador principal de la pinacoteca Daniel Castillejo, cuenta cómo nació este proyecto conjunto entre el museo y el programa La Jungla Sonora. "Sonó en la emisora No More Heroes, de The Stranglers", recuerda. Y click, un pálpito que resultó ser la inspiración para que Castillejo organizara, junto con Joseba Martín, la exposición. Un año de trabajo conjunto después, nació una colección que reinvidicana la necesidad de que haya "menos héroes y que la gente tenga más protagonismo". Y con la convicción de que la música "es un elemento artístico" que puede tener su expresión no sólo en un escenario.

Una hermosa anécdota que Castillejo y Joseba Martín rememoran en el marco del vigésimo aniversario del Museo Artium, y que sirve también para que Castillejo rescate de la memoria recuerdos del pasado y del presente de sus diferentes trabajos dentro de la pinacoteca.