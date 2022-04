Distrito Euskadi NUEVAS MASCULINIDADES Juan Miguel Garrido Peña nos presenta su libro, "Mi Traje de Hombre" Publicado: 29/04/2022 16:27 (UTC+2) Última actualización: 29/04/2022 16:27 (UTC+2) "Si algún mérito tiene este libro, no es otro que el recoger las reflexiones de un hombre machista como yo", explica el autor, que nos propone una mirada feminista desde la masculinidad Escuchar la página Escuchar la página

Juan Miguel Garrido Peña es miembro de la Asociación de Hombres Igualitarios de Andalucía y en su libro, "Mi Traje de Hombre", parte de la premisa y del hecho de que "para alguien que ha sido educado como yo, porque yo siempre procuro hablar en primera persona, por mucho que uno tenga conciencia y procure evitar ese machismo que hay en mí, yo me sigo considerando una persona machista". Y desde ese diagnóstico, Garrido Peña se pone como reto, día a día, corregir esas actitudes machistas que pueden ir aflorando en el comportamiento cotidiano. Es importante reconocerlo en uno mismo para poder superarlo, según argumenta, y así lo desarrolla en su libro, en el que habla de "un traje que todos los hombres llevamos prácticamente desde que nacemos. La mayoría no somos conscientes de que llevamos ese traje, otros sí lo son y algunos nos vamos dando cuenta, notamos que algo nos choca y no estamos del todo cómodos".

Respecto a ese proceso de cambio y correción de actitudes machistas, el antropólogo Ritxar Bacete entiende que el proceso de transformación "siempre es una evolución, como decía Paulo Freire. Nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad. Necesitamos a otros hombres para liberarnos".