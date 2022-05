Distrito Euskadi ABUSOS BANCARIOS Recuperar el dinero de una comisión bancaria declarada abusiva: "Debería ser muy sencillo", según Adicae Publicado: 12/05/2022 18:28 (UTC+2) Última actualización: 12/05/2022 18:28 (UTC+2) Se suceden las resoluciones judiciales que anulan determinadas comisiones bancarias, al considerar que hay un pago extra que no está justificado Escuchar la página Escuchar la página

Copiar enlace

Kutxabank, BBVA, Banco Santander o Bankinter son algunas de las entidades a quienes el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Álava o el juzgado de lo mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz han condenado recientemente a dejar de seguir cobrando ciertas comisiones bancarias al considerarlas abusivas. La mayoría de dichas comisiones se establecían por el ingreso de dinero en efectivo en cuentas de personas no titulares de las mismas. Las resoluciones judiciales han llegado tras las demandas presentadas por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV).

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, considera que quienes han abonado una de esas comisiones bancarias que los tribunales estiman abusivas, deberían poder recuperar ese dinero desembolsado en el pasado. "Debería ser muy sencillo", asegura Fernando Herrero, miembro de la Junta Directiva de Adicae. "Si has sido víctima de un abuso, no lo decimos sólo para que pueda enmarcar en un cuadro en el salón esta resolución judicial, sino para que sirva para algo", añade Herrero. "La posición de Adicae es que hay que reclamarlo". Sin embargo, el propio miembro de Adicae explica que "por desgracia es verdad que en España la acción colectiva que pide que se declare algo como abusivo, ha tenido mucha oposición por parte de las entidades bancarias y por algunos segmentos de la judicatura y ha hecho que muchas veces quedara todo en meras manifestaciones judiciales que no dan lugar a ninguna solución efectiva".