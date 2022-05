Entrevistas DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR "La solución de Europa no es hacer más países pequeñitos sino integrarse y hacer una política común" Publicado: 13/05/2022 20:10 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2022 20:10 (UTC+2) En el libro 'Abrazar el mundo. Geopolítica: Hacia dónde vamos' Jorge Dezcallar, quien ha dedicado toda su vida profesional a la diplomacia y a la política exterior, nos deja inquietudes, sugerencias y algunas ideas sobre cuál puede ser el rumbo de la geopolítica a partir de ahora. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jorge Dezcallar | Fuente: Flickr 26:30 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

"Nadie podía pensar que Rusia se iba a embarcar en una guerra imperialista, más propia del siglo XIX que del XXI", asevera el diplomático Jorge Dezcallar. En su último libro Abrazar el mundo. Geopolítica: Hacia dónde vamos (La Esfera de los Libros), Dezcallar apunta que "Occidente pierde el liderazgo que ha tenido durante los últimos quinientos años al mismo tiempo que finaliza el ciclo geopolítico que comenzó en 1945 y comienza otro que se debate todavía entre las contracciones del parto. Es la época de los monstruos", advierte.

"Estamos al final de una era geopolítica muy clara que empieza en la Segunda Guerra Mundial y que se establece en aquellas conferencias de Bretton Woods, de San Francisco, de Teherán, de Yalta...", enumera Dezcallar. Aquellos encuentros dieron lugar a unas instituciones y unas reglas "aceptadas por todos", que "son las que empiezan a resquebrajarse", advierte el diplomático. En este contexto hay que enmarcar la guerra de Rusia contra Ucrania: "Rusia lo que dice es, mire usted, la estructura de seguridad de Europa tal y como fue concebida en 1945 y en 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, no me conviene; y en lugar de procurar reformarla, la rompo".

Tras la decisión de Finlandia de solicitar su ingreso "sin demora" en la OTAN, quien fuera director de los servicios de inteligencia españoles entre 2001 y 2004 asegura que "Rusia ha hecho un pan con unas tortas". Explica que, aunque Putin consideró "una amenaza existencial" el supuesto "deslizamiento de Ucrania hacia la OTAN", la adhesión de Ucrania "nunca estuvo en el programa". La invasión iniciada el 24 de febrero, sin embargo, va a tener como consecuencia que Rusia "acabe con el doble de frontera con la OTAN, porque solo con Finlandia comparte 1300 kilómetros de frontera terrestre".

En opinión de Jorge Dezcallar, no solo Finlandia "tiene razones para preocuparse", también Europa debe temer a Rusia. "Entre todos los países de la Unión Europea se gasta en armamento 250 000 millones de dólares al año, una cantidad similar a la de China. Rusia solo tiene 65 000 millones dedicados a Defensa y, sin embargo, tienen unas fuerzas armadas que nos meten miedo porque nosotros no estamos unidos". Para Dezcallar "la solución de Europa no es hacer más países pequeñitos sino integrarse y hacer una política común de exterior, de defensa, de energía, de migraciones... porque sino desapareceremos".

Entrevistado en Distrito Euskadi, Dezcallar -que fue embajador en Marruecos, la Santa Sede y los Estados Unidos de América- se ha mostrado muy crítico con el giro de timón dado por el Gobierno español sobre el Sáhara. "Nadie nos ha explicado qué ventajas hemos obtenido y cómo este cambio de postura contribuye a solucionar un problema que lleva 47 años enquistado".