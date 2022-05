Distrito Euskadi FOOD FOR FUTURE La tecnología, clave para lograr eficiencia, calidad, sostenibilidad y relevo generacional en el primer sector Publicado: 17/05/2022 18:04 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2022 18:04 (UTC+2) Rogelio Pozo, director del congreso, advierte de que será la innovación en toda la cadena de producción alimentaria la que permita afrontar las necesidades básicas de una población mundial que alcanzará los 10 mil millones de habitantes en 2050 Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Joseba Argoitia (Caixabank), a la izquierda, y Rogelio Pozo (Food for future), a la derecha 16:23 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Food For Future mira a la innovación tecnológica. Es clave, advierte el director del certamen Rogelio Pozo, para poder asumir las necesidades alimentarias de una población mundial que no para de crecer y que podría rebasar los 10 mil millones de habitantes en poco más de 25 años. El primer sector, indica, clave para poder afrontar este reto. Y por eso, vital también conseguir que el agro, ganadería y pesca sigan produciendo con calidad, pero también con sostenibilidad, eficacia y permitiendo facilitar el relevo generacional.

Pero para poder innovar tecnológicamente hace falta inversión económica y que los agricultores, ganadores y pescadores accedan a ella con facilidad. Por eso, no son pocos los economistas invitados a este congreso. Desde Caixabank, es el director de Agrobank Joseba Argoitia quien pide al primer sector no quedarse atrás y apoyarse en la tecnología. De hecho, apunta Pozo, hay que mirar a Países Bajos, el país invitado en esta edición del Food For Future. Un país, nos dice, capaz de producir cuatro veces más de tomates por hectárea que lo es capaz de hacer España sin tener ni el mismo clima ni la misma cantidad de terreno de cultivo. Y eso, insiste, "es gracias a la tecnología".