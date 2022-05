Entrevistas MÚSICA Asier Polo, violonchelista: "Yo no pensaba que las cosas iban a fluir tanto y que me iba a ir tan bien" Publicado: 18/05/2022 19:46 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2022 19:46 (UTC+2) El violonchelista bilbaíno protagoniza el penúltimo programa de conciertos de Euskadiko Orkestra. Defiende la obra con la que debutó como solista con una orquesta a los 21 años: el célebre 'Concierto para violonchelo' de Edward Elgar. Escuchar la página Escuchar la página

Asier Polo está considerado por la crítica especializada como uno de los violonchelistas más destacados de su generación. Este mes de mayo, el cellista bilbaíno -que ha colaborado con algunas de las orquestas más importantes del panorama internacional- participa como solista en el penúltimo programa de conciertos de Euskadiko Orkestra. Lo hace, además, con la obra con la que debutó a los 21 años: el Concierto para violonchelo de Edward Elgar, probablemente el concierto más famoso del repertorio británico. A pesar de que es una obra que le acompaña desde sus inicios, asegura que aún sigue "descubriendo cosas en la partitura". "Lo bueno -explica- es que, como cada vez lo tocas con colegas y maestros diferentes, cada uno tiene su punto de vista y eso te permite seguir creciendo y aprendiendo".

Asier Polo sigue "disfrutando del camino" y haciendo gala de una "entrega máxima" que le ha llevado a lo más alto. Su dedicación a la música nunca fue algo impuesto: "El camino que he hecho ha sido una decisión personal; quizá tardas un poquito más que si te lo ponen en bandeja, pero cuando es una necesidad vital" acaba fluyendo.

Asier Polo viaja siempre acompañado de su instrumento, un Francesco Rugieri de 1689 cedido por la Fundación Banco Santander: "Un músico normal, aunque tengamos mucho éxito y nos vaya muy bien, no puede comprar un instrumento de estas características y yo tuve la suerte de que la Fundación Santander lo comprara y me lo cediera indefinidamente". No fue un proceso fácil. "En este país no tenemos mucha cultura musical y así como en otros países europeos las fundaciones y los propios gobiernos ceden instrumentos, aquí no estamos acostumbrados". Su objetivo fue abrir la veda "para que generaciones venideras lo tengan más fácil". No desiste en el intento.

Para garantizar la estabilidad económica, Polo compagina su rol de "músico autónomo" con su "segunda pasión: la pedagogía". Actualmente imparte clases de cello en Musikene y en el Conservatorio della Svizzera Italiana en Lugano (Suiza).