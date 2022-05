Entrevistas SALUD MENTAL Y JÓVENES "No hemos reconocido justamente el impacto que la pandemia ha tenido sobre los jóvenes" Publicado: 20/05/2022 19:49 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2022 19:49 (UTC+2) La pandemia de COVID-19 y la consiguiente crisis socioeconómica han impactado en la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes. Abordamos las conclusiones del estudio realizado por la Universidad de Navarra, la UPNA y el Instituto foral de Salud Pública y Laboral. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Un grupo de jóvenes conversa en la vía pública 22:33 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

¿Qué secuelas han dejado los dos años de pandemia en el bienestar emocional de los jóvenes de Navarra? Es una de las variables analizadas en la investigación que han llevado a cabo investigadores de la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Fue en octubre de 2021 cuando se encuestó a 1.163 jóvenes escolarizados de entre 14 y 24 años residentes en la Comunidad Foral.

El estudio ofrece datos muy detallados sobre sus reacciones emocionales. Así, desde el comienzo de la pandemia un 41,76% manifestó estar irritable; un 47,64%, estar triste con facilidad; un 36,94%, llorar fácilmente; un 40,15%, quejarse por cualquier cosa, por pequeña que sea; un 43,89% cambiar de humor constantemente; y más de la mitad de ellos (un 52,75%), estar más nervioso o con ansiedad.

La investigadora principal del proyecto, Charo Sádaba, asevera que estudio nos muestra que "por un lado, los jóvenes han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia ya que esta ha impactado duramente sobre sus estilos de vida". Esto ha motivado una "mayor incidencia sobre su bienestar emocional y también un mayor cansancio por las normas y la información relacionada con el Covid".

Coincidiendo con el Día de Acción por la Salud Mental, UNICEF también ha realizado un diálogo entre adolescentes sobre sus mayores retos emocionales y cómo los abordan. "Acudimos antes a nuestros amigos que a un profesional porque los amigos son el espacio más seguro. Hay mucha gente que no tiene tanta suerte y no puede hablar de estas cosas con sus padres", cuenta Irene, de 15 años. Y es que "sigue habiendo una barrera cultural, un tabú, respecto al tema de 'Voy al psicólogo' (…). No lo tenemos que ver como algo extraordinario", afirma Clara, de 17 años. Además, "ir a un psicólogo no es accesible ahora mismo, es casi un privilegio, cuando debería ser un derecho", opina Lara, de 20 años. "Pedimos más escucha por parte de las instituciones y del gobierno. La juventud está sensibilizada con temas como este y aboga por un cambio. Tenemos mucho que decir", concluye Fran, de 19 años.