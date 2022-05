Distrito Euskadi VIOLENCIA SEXUAL “La pornografía es la escuela de la violencia sexual actualmente” Publicado: 26/05/2022 16:39 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 16:57 (UTC+2) Tras un periodo excepcional por la pandemia, el observatorio Feminicidio.net advierte que los casos de violaciones múltiples "han vuelto a estallar". El sexólogo José Luis García alerta de que "el consumo de películas sexuales porno-violentas está creando una generación de niños pornográficos". Escuchar la página Escuchar la página

Crece la preocupación ante el aumento exponencial de casos de violencia sexual y violaciones en grupo y sorprende la corta edad tanto de los agresores como de algunas de las víctimas. En el último mes se han denunciado casos en Burjassot (Valencia), Pulpí (Almería) y Vila-real (Castellón).

A falta de datos oficiales por parte del Ministerio del Interior o la Fiscalía General del Estado, la investigación hemerográfica del portal GeoViolenciaSexual, del observatorio Femenicidio.net, revela que entre 2016 y finales de 2021 se produjeron 274 agresiones sexuales múltiples en el Estado español. Graciela Atencio, directora del observatorio, cuenta que comenzaron a documentar estos delitos "tomando como referencia el caso paradigmático de la manada de sanfermines" y pronto advirtieron "que no eran casos aislados". El mayor pico "lo tenemos en 2019 con 87 casos", apunta, y este es un número limitado "porque no están ni los que se denuncian y no aparecen en los medios de comunicación, ni aquellos que no se denuncian".

Tras un periodo excepcional derivado de la pandemia las agresiones "han vuelto a estallar", advierte Atencio. En este sentido, la lectura de los datos es clave porque "hay ciertos patrones que nos permiten tomar cartas en el asunto": Una de las cuestiones que se repite es que los delitos sexuales se concentran entre los meses de primavera-verano. Es a partir de mayo cuando comienzan a repuntar "en el marco de fiestas populares, momentos de ocio y tiempo libre, vacaciones, sol y playa".

Pornografía vs. Educación afectivo-sexual

"Tenemos violadores de 12 a 14 años en nuestra base de datos, que son inimputables. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que necesitamos medidas profundas, educacionales y sociales", explica Gabriela Atencio. La periodista y activista pone el acento también en el acceso libre a la pornografía y a modelos particularmente violentos. "La pornografía es la escuela de la violencia sexual actualmente", asegura.

Partiendo de que la explicación a las agresiones sexuales "responde a múltiples variables", José Luis García, doctor en Psicología Clínica y experto en Sexología, recuerda que "cualquier niño que tenga un móvil con acceso a internet va a toparse con el porno sí o sí" y la oferta que se va a encontrar, "en su mayoría, tiene diferentes dosis de violencia contra la mujer y contra las niñas y niños".

Recuerda García que la pornografía está hecha para excitar: "Un niño se excita, se masturba y tiene placer, y el placer sexual es un reforzador de la conducta muy importante". Lo que ocurre es que "cada vez va a necesitar más tiempo viendo porno y cada vez más sofisticado, más violento y más fuerte", rozando la pornografía ilegal.

Ya en los años 80, siendo articulista del diario Egin, José Luis García advirtió "que dejar la educación sexual en manos de la pornografía iba a traer serias consecuencias". Un pronóstico que "se ha cumplido sobradamente". "El consumo de películas sexuales porno-violentas está creando una generación de niñas y niños pornográficos que van a ser adultos con muchos problemas sexuales y afectivos, muy activos sexualmente y que van a utilizar la violencia porque la han erotizado".

José Luis García ha trabajado durante 36 años en el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y es autor del libro Tus hijos ven porno.