Joaquín Reyes: "Si sabes reírte de ti mismo tienes herramientas para enfrentarte a la crueldad" Publicado: 27/05/2022 18:59 (UTC+2) Última actualización: 27/05/2022 18:59 (UTC+2) Joaquín Reyes llega a Euskadi con la gira 'Festejen la Broma', su último monólogo. Dice hacer preparado con gran esmero "una amalgama de chorradas" para deleite de su público y, también, de algún despistado que se meta en el teatro buscando humor inteligente.

"Hay personas que se dedican a la comedia que luego son amargados, los hay; yo prefiero tener una actitud positiva y divertida".

Dice Joaquín Reyes que "es una suerte" dedicarse a la comedia y que a uno le paguen "por pensar chorradas y decirlas". Atrás queda el tiempo en el que este Licenciado en Bellas Artes "iba para ilustrador". "Por un feliz accidente" la comedia se cruzó en su vida y "contra todo pronóstico" le salió bien. Actualmente, el cómico manchego está de gira con el espectáculo Festejen la Broma, una propuesta que -desde su estreno en enero de 2020- "ha cobrado una dimensión nueva". "Visto lo visto, creo que tenemos suerte de seguir aquí", por ello invita "a reírse y no perder el sentido del humor".

Reyes se confiesa bromista y buen encajador de bromas y defiende que "si sabes reírte de ti mismo tienes herramientas para enfrentarte a la crueldad". Sobre los límites, señala que "se habla de la autocensura como algo negativo", aunque él considera que, "simplemente, es tener criterio o, al menos, hacerte responsable de tus bromas". Es consciente, por otro lado, de que "forzar esos límites" puede implicar no gustar y ser objeto de críticas: "Parece que el humor nos blinda, pero el humor, como todo, es criticable", argumenta.

¿Y qué le hace reír a Joaquín Reyes? "Me río con el humor físico, con la escatología y también con los chistes finos", pero "casi me gusta más que me hagan reír". En la lista de cosas que provocan su risa incluye, asimismo, "los pies de foto de la revista Hola' y a los políticos; aunque reconoce que con la política echa de menos aburrirse. "Creo que hay un empacho de momentos históricos ya".

2022 ha sido también el año del debut literario de Joaquín Reyes. Aunque ha tardado "cuatro años para escribir 150 páginas", está tan contento con 'Subidón' (Blackie Books) que "amenaza" con escribir más. La novela relata una semana en la vida de Emilio Escribano, un humorista en su peor y mejor momento.