Rosa Montero: "La normalidad no existe; todos somos divergentes en alguna cosa y tenemos alguna rareza" Publicado: 02/06/2022 19:19 (UTC+2) Última actualización: 02/06/2022 19:19 (UTC+2) La escritora y periodista explora los vínculos entre la creatividad y la locura en el libro 'El peligro de estar cuerda'. "Los artistas somos más tendentes a sufrir un trastorno mental y al suicidio", y dentro de los artistas, "los más chiflados somos los escritores".

«Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza». Con esta frase comienza El peligro de estar cuerda (Ed. Seix Barral), la última propuesta de la escritora y periodista Rosa Montero. "Un artefacto literario", que no una novela, en el que ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental.

Cuenta Montero que, aunque el libro recoge temas que ha ido "tejiendo" durante toda su vida, fue hace cuatro años cuando este proyecto comenzó a forjarse. "Recibí un telegrama de mi inconsciente -porque tú no escoges los libros, sino que los libros se imponen- diciendo: el próximo va a ser sobre creación y locura". Inició entonces un amplio proceso de documentación, combinando su experiencia personal con la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas.

"Dos años más tarde, cuando me iba a sentar a escribir, llené toda la mesa de la cocina con cuatro cuadernos y un montón de cartulinas llenas de notas con más de setenta temas, cada uno de su padre y de su madre, que yo quería unir". Era tal el volumen de información, que confiesa que se le cayeron los ánimos al suelo y durante un par de días pensó "que no iba a poder escribir". Finalmente se dejó llevar por su inconsciente y por "la música del libro" hasta lograr responder a preguntas que se había planteado durante toda su vida.

La propia Rosa Montero, quien reniega "del tópico de que para ser buen artista hay que sufrir", reconoce formar parte de la estadística de personas que han padecido algún problema de salud mental. Aunque "el psíquico es un dolor grandísimo, yo agradezco haber pasado por crisis de pánico (desde los 17 a los 30 años), que me hicieron experimentar lo que es la locura: una soledad absoluta, estremecedora e inefable" que, sin embargo, le ha permitido "conocer mejor lo que es la vida y ser más empática".

En El peligro de estar cuerda Rosa Montero nos pone un espejo delante y defiende a ultranza el valor de ser diferente, invitándonos a alimentar la chispa creativa que llevamos dentro. La creación y arte nos salva la vida, afirma con vehemencia, "y no solo a quienes lo hacemos sino también y, sobre todo, a los que lo consumimos".