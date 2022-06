Distrito Euskadi NUEVAS MASCULINIDADES Un estudio cuestiona la masculinidad hegemónica y apunta a la angustia que ello genera en muchos hombres Publicado: 09/06/2022 18:26 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 18:32 (UTC+2) El antropólogo Ritxar Bacete lidera esta investigación, financiada por la Diputación Foral de Bizkaia Escuchar la página Escuchar la página

Un total de 33 entrevistas en profundidad, de las cuales 11 se han realizado a mujeres y 22 a hombres. Ese ha sido el procedimiento utilizado por el antropólogo Ritxar Bacete, además de realizar grupos de trabajo. Y todo ello con el objetivo de elaborar el informe que lleva por nombre `Masculinidades e igualdad en Bizkaia. Las masculinidades y los hombres ante la igualdad. Percepciones, retos, transformaciones, alianzas y propuestas´. Dicho trabajo ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia. La Directora de Igualdad de esta institución vizcaína, Patricia Campelo, destaca que "las políticas públicas de igualdad dirigidas a hombres son elementos estratégicos desde hace tiempo. Estamos en la convicción de que para trabajar por la igualdad tenemos que incluir a los hombres".

En el estudio dirigido por Ritxar Bacete destacan testimonios como el de mujeres que afirman, respecto a ellos, que "seguramente hay mucho miedo a descubrirse opresores, a reconocer que se sienten mal pero prefieren esconderlo porque no hacerlo sería abrir la puerta al mundo emocional". Además, hay hombres que dicen que "estamos con miedo, sin duda. Pero no me parece negativo, me parece normal ante una situación de cambio".

De entre las conclusiones del estudio, resalta el consenso tanto entre hombres como mujeres, acerca de la necesidad de intervenir con hombres desde una perspectiva de género y desde el feminismo institucional.