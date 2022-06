Entrevistas DANZA Lucia Lacarra: “En el mundo de la danza falta autocrítica, solidaridad entre nosotros e iniciativa” Publicado: 10/06/2022 19:14 (UTC+2) Última actualización: 10/06/2022 19:14 (UTC+2) La bailarina de Zumaia, Premio MAX a la Mejor intérpete femenina de danza, asegura que seguirá bailando mientras disfrute en el escenario. La creación coreográfica, entrentanto, le ha dado la última de las alegrías a Iratxe Ansa. Ambas se encuentra, actualmente, en Alemania. Escuchar la página Escuchar la página

La bailarina Lucia Lacarra ha recibido su primer Premio MAX como Mejor intérprete femenina de danza por 'In the still of the night'. Por su parte, la coreógrafa y bailarina Iratxe Ansa también ha visto premiado con el MAX a Mejor coreografía y Mejor diseño de iluminación el montaje 'CreAcción', su último proyecto junto a Igor Bacovich.

Ambas se encuentran actualmente en Alemania: Lacarra en Dortmund y Ansa en Regensburg. No es casualidad. En el caso de Iratxe Ansa e Igor Bacovich -miembros de Metamorphosis Dance-, aunque tiene su base en Madrid, se encuentran en el país teutón como coreógrafos invitados. En Alemania "hay mucho trabajo", asegura Ansa. "En cada pueblo o ciudad hay una compañía donde puedes bailar o coreografiar", mientras que en España, "compañía de doce meses, está solo la Nacional, la de Ballet Clásico y la de Flamenco". Lucía Lacarra llama a su vez la atención sobre el hecho de que "ni siquiera la Compañía Nacional de Danza tiene un teatro donde es resiente, lo que complica muchísimo las cosas".

A falta de "un circuito de teatros con sus compañías residentes", y consciente de que "el mundo de la danza siempre ha sido la hermana pobre de las artes", Lacarra considera que los profesionales de la danza tienen que asumir su parte de "culpa". "En el mundo de la danza no hacemos autocrítica y hay falta de apoyo entre nosotros, falta de solidaridad y falta de iniciativa". La bailarina zumaiarra invita a sus 'colegas' a "no esperar a que nos den las cosas hechas". Iratxe Ansa también cree que es mejor dejar la queja a un lado y pasar a la acción, aunque insiste en que, con un mayor apoyo, "podríamos ser una potencia en danza, seguro".

Ninguna de las dos artistas vascas piensa en bajarse del escenario. "Para mi cuerpo bailar es algo natural", cuenta Lacarra. Sus cualidades físicas le han permitido no tener que forzar ninguna posición: "Después de 32 años bailando profesionalmente yo no me despierto con dolores, lo que hace mi vida mucho más fácil". Pero mantenerse activa también depende "de lo que uno sienta al bailar". En su caso, asegura que sigue disfrutando "hoy tanto o más que el primer día" y tiene claro que "nunca" hará un espectáculo de despedida.

Iratxe Ansa, quien también hace gala de tener "un cuerpo afortunado" que le ha mantenido alejada de las lesiones, pensó que iba a dejar de bailar cuando salió de su última compañía en 2009, pero inició entonces un proceso de aprendizaje e investigación del que surgió un método de trabajo: Metamorphosis Method. Aunque la errenteriarra mantiene su perfil de bailarina-creadora reconoce que "cualquier cosa que haga me gusta poder dar mi máximo; es por eso que, quizás, vaya cambiando un poquito y, en vez de ser intérprete, me pase al otro lado".