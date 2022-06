De Tripas Corazón DE TRIPAS Y CORAZON Por qué llamamos 'envidia sana' a lo que es admiración y otras expresiones de un emoción negativa Publicado: 14/06/2022 18:25 (UTC+2) Última actualización: 14/06/2022 18:28 (UTC+2) "En los campos ajenos, la cosecha siempre es más abundante". Con esta cita del poeta romano Ovidio arranca Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga de Gurenduz una nueva entrega 'De tripas y corazón'. Escuchar la página Escuchar la página

La envidia es quizás una de las emociones más complejas. Sobre todo, porque utilizamos erróneamente la expresión 'envidia sana'. Una especie de eufemismo con el que intentar suavizar el lado oscuro que conlleva la envidia. Pero es que la envidia sana no existe. No puede ser sano lo que es, por naturaleza, una emoción negativa. Quizás lo más correcto y acertado, según nos explica Ziortza Karranza, sería hablar de admiración. Y es que la admiración, al contrario que la envidia, no implica desear que la otra persona no tenga lo que tiene, sino que nos puede servir como motor para intentar conseguir aquello que posee o ha logrado esa otra persona. Es cuestión de dónde pones el enfoque, nos dice la psicóloga de Gurenduz. Aprender a interpretar o gestionar lo que nos llega a través de las redes sociales, saber leer las vidas ajenas sin caer en comparaciones, reconocernos en nuestra propia realidad y enseñar a los pequeños a trabajar el sentimiento de envidia, claves de esta nueva cita en el diván de 'De tripas y corazón'.