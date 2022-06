Entrevistas CINE Y TELEVISIÓN Bárbara Goenaga: “Sin el apoyo de mi familia y la confianza de ETB no estaría aquí haciendo lo que hago” Publicado: 24/06/2022 18:19 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2022 18:19 (UTC+2) La actriz donostiarra, feliz por el estreno reciente de 'Sin Límites' -serie de Amazon Prime Video que narra el histórico viaje de Elcano y Magallanes-, comparte en 'Distrito Euskadi' detalles de los proyectos que están por venir. "No sé vivir sin actuar, es algo que me apasiona y que va en mí". Escuchar la página Escuchar la página

Desde hace un par de semanas los usuarios de Amazon Prime Video pueden disfrutar de la serie Sin límites; ficción, dirigida por Simon West, que narra la histórica expedición de Fernando Magallanes y Sebastián Elcano rumbo a las Indias. En ella Bárbara Goenaga da vida a Beatriz Barbosa, la mujer de Magallanes. "Fue un reto enorme interpretar a alguien como Beatriz en la época; alguien que, por un lado, sabía que era el sueño de su marido, pero por otro sabía que era muy probable que no volviera" de ese viaje hacia lo desconocido. Asegura Goenaga que recrear en imágenes la expedición, le ha permitido ver con otros ojos la dimensión del hecho histórico.

La actriz donostiarra, que dio sus primeros pasos en la interpretación con tres años en la serie 'Bai Horixe' de ETB-1, sabe "lo que es estar sin trabajo", pero no oculta estar viviendo un gran momento profesional: El 8 de julio llega a Netflix La noche más larga, ficción sobre una conflictiva jornada nocturna en una prisión psiquiátrica; en otoño se lanzará la segunda temporada de Supernormal para Movistar+; y podemos disfrutar de su vis cómica en el podcast Las señoras con visón de Amazon Music.

En 2023 también está previsto que llegue a salas de cine Para entrar a vivir, la tercera película de ficción de Pablo Aragüés, rodada en Zaragoza junto a Gorka Otxoa: "Una película muy diferente a todo" -adelanta Goenaga- "Preciosa, deliciosa, una cosa loquísima".

Aunque proyectos como actriz no le faltan, Bárbara Goenaga nos descarta ponerse al otro lado de la cámara, siguiendo la estela de otros compañeros y compañeras. Confiesa, de hecho, que lleva "muchos años interpretando, pensando y madurando" un personaje, al que nos presentó en 'Cool-Finamiento'; una divertida miniserie con la que triunfó en los primeros meses de la pandemia, a través de su perfil en Instagram. "He hablado con mil personas diferentes para cerrarlo -explica- pero la realidad es que, al final, siempre me llaman para terceras cosas y acaba otra vez en el cajón. En algún momento que tenga un poquito libre y que no me llamen tanto, me lanzaré", dice con rotundidad.