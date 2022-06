Entrevistas DERECHOS LGTBIQ+ Irantzu Varela: “No entender no significa negar los derechos de nadie, eso me parece atroz” Publicado: 28/06/2022 19:50 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2022 19:50 (UTC+2) La periodista y humorista vasca aplaude la aprobación de la llamada 'Ley Trans' porque ahonda en la "despatologización de la transexualidad". Ahora toca "actualizar la ley del Parlamento vasco" para que "las personas en la CAV tengan, cuando menos, los mismos derechos que a nivel estatal". Escuchar la página Escuchar la página

La periodista y humorista Irantzu Varela ha sido una de las galardonadas en la segunda edición de los 'Reconocimientos Arcoíris' que organiza el Ministerio de Igualdad y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Varela ha sido distinguida "por su visibilidad lésbica en el mundo de la comunicación y por su férrea defensa de los derechos de las personas trans, siempre desde una mirada feminista".

"Reconocimiento y premios no son dos cosas que recoges mucho", confiesa Irantzu Varela, cuando "prácticamente de todo lo que yo hablo, escribo o me río es de la lucha feminista y la lucha del colectivo LGTBIQ". De "fantasía total" califica Irantzu Varela formar parte de una lista en la que también figuran nombres como el de Pedro Almodóvar, Samantha Hudson, el cantante folclórico-queer Rodrigo Cuevas, la pareja de lesbianas Amal y Ebtisam, nacidas en Arabia Saudí y refugiadas en España, o la guionista y cómica Carolina Iglesias

La Ley Trans: "Una buena noticia, aunque se ha quedado corta"

Aun cuando defiende "que las leyes siempre son mejorables", Irantzu Varela aplaude la aprobación de la llamada 'Ley Trans' porque ahonda en la "despatologización de la transexualidad". Lamenta, sin embargo, que desde "sectores reaccionarios tanto de la extrema derecha, como de la autodenominada izquierda o el autodenominado feminismo, se esté haciendo discursos muy mentirosos, muy basados en el miedo y tratando de contarnos la milonga de que, que otras personas consigan derechos, nos los va a quitar a nosotras". El reto ahora es "actualizar la ley del Parlamento vasco" para que "las personas en la CAV tengan, cuando menos, los mismos derechos que a nivel estatal".

"La feminidad, igual que la masculinidad, es una construcción, un relato... No hay una receta objetiva sobre lo que es un hombre o una mujer y, afortunadamente en esta sociedad, según vamos avanzando, hay personas que quieren tener una expresión de género que se corresponda con lo que sienten", explica Irantzu Varela. El hecho de que "la gente no lo entienda, no significa que no exista: hay mujeres y hombres trans, hay personas no binarias y personas de género fluido. Es una realidad. Podemos seguir violentándolas, haciéndolas sufrir, torturándolas, obligándolas a parecer lo que no son, o podemos reconocer los derechos que tienen".