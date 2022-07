Entrevistas ENOLOGÍA Pilar García Garrido: “Un sumiller tiene que ser un gran escuchador” Publicado: 05/07/2022 19:37 (UTC+2) Última actualización: 05/07/2022 19:37 (UTC+2) Reconocida enóloga, pionera en las escuelas de catas para aficionados y directora del máster de sumillería y enomarketing del Basque Culinary Center, recibe el premio Gallico de Napardi 2022 en reconocimiento a su labor por la proyección de la Denominación de Origen Navarra. Escuchar la página Escuchar la página

Iba para abogada por tradición familiar. Pero optó finalmente por la ingeniería técnica agrícola. Y de ahí, el camino al vino llegó solo. Pero eran otros tiempos y no había tanta oferta formativa como la que encontró en Burdeos. Por no existir, recuerda, aún no se acuñaba el término enólogo; eran conocidos como "los químicos". Sus años de formación se tradujeron después en multitud de experiencias en cooperativas y en bodegas, en las que la presencia de mujeres "era insólita". "Para ser mujer no hace usted un mal vino", le llegó a decir un bodeguero en aquellos primeros años.

Y de hacer vino llegó el querer "transmitir el amor al vino" al público. De ahí nació una apuesta "arriesgada": la primera escuela de cata de vino de Pamplona. Con una máxima: "no hay que saber de vinos, tienes que ser un disfrutador de vinos". La figura del sumiller, dice, es clave para conseguir ese objetivo de acercar un mundo especializado a quien no tiene los conocimientos. Por eso defiende que el sumiller sea "un gran escuchador", y que "no imponga" su criterio a los comensales. "La gente tiene que ir a un restaurante a disfrutar", defiende. E ir "con una mentalidad niño a la hora de abrir una botella de vino".

Enamorada de los vinos navarros ("los rosados bien elaborados y las garnachas de vinos viejos), asegura que, de aplicarse los criterios de denominación de vinos que se sigue en Burdeos, habría " cinco o seis denominaciones" dentro de Navarra. Distintos tipos de suelos, de climas y de influencias hacen que la comunidad foral sea "polifacética" y rica en variedades de caldos. Y precisamente bajo su dirección, el Consejo Regulado de Vino D.O Navarra y la Denominación de Origen Navarra experimentaron una modernización y un impulso.

Hoy en día enseña a las siguientes generaciones de gastrónomos desde el Basque Culinary Center, al frente del máster de sumillería y enomarketing. Lo compagina con el trabajo a pie de bodega y de viña, creando vinos nuevos. Y desde el día 12 de julio poseerá también el premio Gallico de Napardi 2022. Un reconocimiento a su labor por la difusión del vino en todos los sectores.