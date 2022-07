De Tripas Corazón Cómo disfrutar las vacaciones Ziortza Karranza: "Es importante saborear el presente, sin estar pendientes del futuro" Publicado: 12/07/2022 15:16 (UTC+2) Última actualización: 12/07/2022 15:47 (UTC+2) La psicóloga y sexóloga de Gurenduz, Ziortza Karranza, nos da las claves para disfrutar de las vacaciones, y no regresar con la sensación de no haberlas aprovechado. Vivir en presente, no partir con muchas expectativas y conseguir cierta desconexión digital. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga de Gurenduz 8:14 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Hay quien vuelve de vacaciones con la sensación de no haberlas disfrutado, de no haberlas aprovechado lo suficiente. Por ello pedimos consejo a Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga de Gurenduz. ¿Qué podemos hacer para que las vacaciones no nos sepan a poco?

Karranza subraya que es importante no partir con muchas expectativas, y estar presente en todo lo que vivimos, saborear el presente, sin estar tan pendientes del futuro. Y recuerda que "hay gente que durante los últimos días de vacaciones ya no disfruta, pensando en que ya se acaba lo bueno". Por tanto, vivamos y disfrutemos del presente, del ahora.

También es importante la desconexión digital, no estar tan pendientes del mail, siempre que se pueda, y otro consejo interesante: " ver qué cosas que nos permitimos en vacaciones, podríamos mantener cuando volvamos al trabajo".