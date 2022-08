Entrevistas ADICCIONES “No existe un relato único para explicar un fenómeno como la adicción, y ahí está la complejidad” Publicado: 08/08/2022 20:18 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2022 20:18 (UTC+2) Oihan Iturbide es adicto rehabilitado. Su último proyecto, desde la editorial Next Door Publishers, es el sello Yonki Books: "Drogas, alcohol, apuestas, pornografía, tabaco, azúcar… Si es tabú, es Yonki Books". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Oihan Iturbide es biólogo clínico y editor de Yonki Books | Distrito Euskadi 24:15 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

15 son los años que lleva "sin consumir" el pamplonés Oihan Iturbide. Asegura que lo más difícil es "mantener la consciencia todo el rato" porque "no hay tregua para los yonkis", confiesa en su perfil de Twitter. Tenía 29 cuando ingresó en un centro de desintoxicación y desde entonces no ha vuelto "a consumir nada". Se presenta, en todo caso, como "adicto rehabilitado y no como ex adicto", ante la certeza de que tomar una simple copa, puede devolverle al fondo del pozo.

Cuenta Iturbide que, aunque llega un momento en el que "se aprende a vivir" -como lo hace el diabético que debe prescindir del azúcar-, los adictos rehabilitados tienen que cuidar otras facetas de su vida: "No podemos excedernos en ciertas actividades; no podemos pasarnos con el trabajo, por ejemplo, porque entramos en estados ansiosos que pueden hacernos pensar en la droga, o con deportes de riesgo a tope de adrenalina, porque ponemos el sistema nervioso en un estado que puede activar las ganas de fumar un porro, tomar una copa o un trankimazin".

Conocer para reconocer

Años después de entrar en el programa de desintoxicación, Iturbide se graduó en Biología, disciplina que eligió "para aligerar el dolor que supone no entender qué ha ocurrido en tu vida". Su último proyecto es el sello Yonki Books, un espacio de libros y entrevistas sobre adicción y trastornos asociados a las sustancias o determinados comportamientos. Oihan Iturbide defiende que aunque "visibilizarse da vértigo, no poner nombre al problema que tienes es caer al vacío".