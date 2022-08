Entrevistas EGURALDIA Arnaitz Fernández: "Mi registro es más científico; trataré de ganar en naturalidad y cercanía" Publicado: 11/08/2022 20:08 (UTC+2) Última actualización: 11/08/2022 20:08 (UTC+2) La nieve y las tormentas le hicieron apasionarse por la Meteorología. "Cuando era txiki me tragaba todos los espacios del tiempo e imitaba a los presentadores", recuerda Arnaitz Fernández. Con 26 años, el joven Físico sigue cumpliendo sueños; ahora como flamante fichaje de 'Eguraldia'. Escuchar la página Escuchar la página

Arnaitz Fernández se suma al equipo de Eguraldia de EITB Media en un verano que no da tregua y que podría pasar a la historia como el más caluroso, junto al registrado en 2003. "No es normal que semana sí y semana también tengamos temperaturas tan elevadas, no solo durante el día sino también durante la noche", asevera el joven presentador y meteorólogo.

Lejos de ser algo puntual, Arnaitz vaticina que estos episodios van a ser más frecuentes e intensos, como consecuencia directa del cambio climático. "Vamos tarde", lamenta. "Sabíamos que esto iba a ocurrir; la temperatura media del planeta ha subido y lo que toca ahora es hacer diferentes políticas para evitar que continue subiendo". Aunque se reconoce "fanático de los fenómenos extremos", confiesa que no es de su agrado dar este tipo de informaciones por "las consecuencias que tienen en la sociedad".

"Con ilusión y un poco de tensión" ha iniciado el joven Físico de la Txantrea su nueva andadura profesional. "Yo no vengo a ser el Ana Urrutia en masculino", adelanta. "Ella es insustituible". Recuerda que ambos vienen de mundos diferentes: "Ella es periodista y yo soy físico; mi registro es más científico y quizá la naturalidad que ella tiene yo no la pueda obtener nunca, pero es algo que puedo ir poco a poco aprendiendo".