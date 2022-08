Entrevistas ESPECTÁCULOS Lander Otaola: "Si vuelve la Aste Nagusia, tenía que volver Pichichi" Publicado: 12/08/2022 20:09 (UTC+2) Última actualización: 12/08/2022 20:09 (UTC+2) El cabaret tragicómico que cuenta "el auge y caída" de Rafael Moreno Aranzadi Pichichi regresa a los escenarios en plena Aste Nagusia de Bilbao. Una idea original del actor y guionista Lander Otaola, dirigida por Patxo Telleria. Escuchar la página Escuchar la página

La Sala BBK de Bilbao acoge, del 21 al 28 de agosto, ocho funciones de Yo soy Pichichi, el cabaret tragicómico que cuenta la historia de Rafael Moreno Aranzadi Pichichi, el primer futbolista profesional de la Historia del fútbol español y toda una estrella mediática de principios del siglo XX. Sobrino de Miguel de Unamuno y Telesforo Aranzadi, divertido, entrañable, tierno y socarrón, Pichichi murió a los 29 años -por una intoxicación de ostras, según la versión oficial- dejando atrás una vida fascinante que el actor y guionista Lander Otaola quiso recuperar. En el proyecto embarcó también a su pareja desde hace 14 años, la actriz y coreógrafa Ylenia Baglietto.

"Esperemos que vaya bien, porque vamos a taquilla", explica Lander Otaola. "Es una producción propia así que si la gente no viene no solo es que no cobremos es que, incluso, podemos perder pasta". Por si alguien tiene dudas, Olaola apunta que "no es una obra que va a gustar solo a la gente futbolera; es una historia universal del auge y caída de un mito".

En los últimos días, Ylenia Baglietto ha compaginado los ensayos de Pichichi con los castings para formar parte del elenco de Mamma Mia, musical que en octubre de 2022 regresa a la Gran Vía de Madrid. En primicia hemos sabido que ha sido seleccionada "para alternar a las tres protagonistas".

Madrid será, precisamente, la ciudad que les acoja a ambos durante los próximos meses dado que Lander Otaola tiene varios proyectos en cartera: El 15 de septiembre estrena Queen Lear en el Teatro Español y en octubre comenzará a rodar una serie "que aúna comedia y terror, con un elenco maravilloso". Poco más nos ha podido adelantar de esta producción "para una plataforma". Antes, el 16 de septiembre, podremos verle en pantalla grande interpretando al hijo de Karra Elejalde en La vida padre, "la mejor película española del año", asegura el actor bilbaíno.