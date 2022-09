Entre la ética y la estética Filosofía Salto del mito al logos: de la mitología que explicaba la naturaleza a los mitos humanos que creamos Publicado: 13/09/2022 19:42 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2022 19:42 (UTC+2) Tras su fallecimiento, a la reina de Inglaterra, Isabel II, se le ha presentado como un mito histórico. ¿ Lo ha sido desde el punto de vista filosófico? ¿ De qué están hechos los mitos actuales? La filósofa, Jone Martínez, habla de la evolución de los mitos pasados y presentes. Escuchar la página Escuchar la página

La filósofa, Jone Martínez, comparte la idea de que Isabel II se ha convertido en un mito actual, una persona con carisma, inaccesible y una personalidad inalterable. Sin embargo, la idea del mito ha cambiado mucho a lo largo de la prehistoria y historia. Culturas como las de los sumerios, aztecas, celtas o los griegos crearon sus mitos, en ocasiones, mitos muy ricos, para poder comprender fenómenos naturales que no alcanzaban a entender o hechos inevitables como la muerte.

Jone Martínez propone otra lectura del mito, por ejemplo, por parte de Platón que usó el "Mito de la Caverna" para explicar la diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo real, el mundo sensible.

Sin embargo, cuando el pensamiento científico avanzó, aportó un conocimiento claro y demostrable sobre las razones del cambio de estaciones, las tormentas o la erupción de los volcanes, la mitología dejó de tener un sentido práctico y nació, entonces, la filosofía. Un cambio que se conoce como el salto del mito al logos. En la actualidad, y según Martínez, el mito puede ser un hecho falso, una explicación que se repite , que pasa de persona a persona sin fundamento alguno, o también una personalidad a la que se admira.

Sobre esto último, nuestra filósofa reconoce que no es mitómana pero que si tuviera que elegir un mito se quedaría con...Robert Smith, el cantante de The Cure, quien, por cierto, en una entrevista realizada en 2012, ya predijo que la muerte de Isabel II iba a producirse un 7 de septiembre. No acertó, sin embargo, en la sucesión. Aseguró que a la monarca iba a reemplazarle un rey y que ese rey iba a ser él, el propio Smith.