Entrevistas CAMBIO CLIMÁTICO Joaquín Nieto: "La transición energética va a crear muchos empleos" Publicado: 20/09/2022 20:18 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2022 20:29 (UTC+2) Quien fuera director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto Sainz, hace un llamamiento a 'superar los obstáculos sociales para la transición energética desde una perspectiva de justicia social'. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Joaquín Nieto | Imagen de Flickr 17:39 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, el BC3 ha reunido durante dos jornadas a un nutrido plantel de expertos y expertas que han analizado las "nuevas respuestas para la emergencia climática en la situación actual de crisis geopolítica y energética". Uno de los ponentes ha sido Joaquín Nieto Sainz, quien fuera director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España.

La 'transición justa' en la agenda climática

El autor del libro 'Los desafíos del cambio climático' ve urgente "intentar detener el cambio climático catastrófico, el que sucedería si superamos un calentamiento global de más de 2ºC respecto al actual", pero siempre en condiciones de justicia social. Señala Joaquín Nieto que "hoy en día el factor más importante de las migraciones, ya es el cambio climático, solo que buena parte de ellas son internas". Las migraciones climáticas externas, no obstante, se irán incrementando uniéndose a los desplazamientos derivados de la pobreza y las guerras.

"Todo cambio tiene sus impactos buenos, malos y regulares", advierte. Sin ir más lejos, la transición energética para hacer frente a la crisis climática "va a crear muchos empleos, pero otros desaparecerán". En el Estado español se han cerrado todas las minas, "y también tendrán que desaparecer los empleos ligados al petróleo y al gas".

Por otro lado, además de a reafirmar la apuesta por las energías renovables, el ex director de la OIT en España llama también a reformular, en modo y cantidad, el uso de la energía. Uno de los retos pasa por modificar el sistema de transporte tanto de personas como de mercancías, y "no se trata solo de cambiar vehículos de motor de explosión por vehículos eléctricos". Considera, asimismo, que "el transporte público debe ser gratuito y no contaminante"; una medida que redundaría en "la reducción inmediata de la contaminación en las ciudades, que se lleva a decenas de miles de personas al año en Europa".